PSG-OM : Pierre Ménès plaque au sol le Mr Rugby de France 2

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Les propos de la ministres de Sports sur les chants entendus lors de PSG-OM ont bien faire rire les supporters, mais le monde médiatique s'est partagé entre ceux qui ironisent sur cette prise de position de Roxana Maracineanu et ceux qui estiment que l'ancienne championne du monde de natation a raison de s'emparer du dossier. Via Twitter, Pierre Ménès, qui a ironisé sur la déclaration de la ministre d'Emmanuel Macron, a été interpellé par Cédric Beaudou, rédacteur en chef rugby du service des sports de France TV. Et le consultant de Canal+ lui a répondu sans prendre des pincettes.

« Ce qui est affligeant dans cette course au buzz Pierre Menes c’est surtout la démagogie qui consiste à mélanger ce qui est populaire et ce qui est grossier au nom du foot ! », a lancé le journaliste spécialisé dans le ballon oval. Et la réponse du consultant football de Canal+ n’a pas traîné : « Je ne mélange pas je constate et si tu la ramenais sur un dossier que tu maitrises tu saurais que je ne suis pas tendre avec le comportement des supporters. Bref (...) Est-ce que je donne mon avis sur le rugby ? Ça risque pas je regarde jamais. »