OM : Abonnés, Marseille vous propose un deal

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a dévoilé la manière dont elle propose de compenser pour ses abonnés les matchs annulés au Vélodrome à cause de la fin de saison précoce.

Avec 33.000 abonnés, ce qui n’est pas rien à l’échelle de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille se sait très attendu concernant sa politique de remboursement des matchs qui n’auront pas lieu au Vélodrome pour le compte de la saison 2019-2020. Car parmi les 5 rencontres que les joueurs d’André Villas-Boas devaient jouer dans leur stade, il y avait un certain OM-PSG qui fait évidemment le plein du Vélodrome. Pour compenser cette annulation, les dirigeants marseillais proposent trois choix aux supporters, dont l’un pourrait quand même faire tousser.

Premier choix, ne pas demander de remboursement à l’Olympique de Marseille histoire de soutenir financièrement le club, lequel en contrepartie s’engage à reverser 20% de cette somme à la fondation OM qui œuvre dans différentes actions caritatives. Seconde possibilité, un avoir au prorata de l’abonnement, globalement si vous avez payé votre abonnement 190 euros (c’est un exemple) pour 19 match au Vélodrome, l’OM vous fera un avoir de 50 euros valable pour des matches de Ligue 1, mais pas pour la Ligue des champions.

Enfin, et c’est là que cela pourrait coincer, pour les abonnés qui demandent le remboursement de ces cinq matches, l’Olympique de Marseille pourra le faire….d’ici 18 mois. Afin d’aider l’économie de la culture, du tourisme et donc du sport, une loi a été passée dans ce sens, ce qui fait d’ailleurs bondir pas mal de monde. L’Agence France Presse précise que les 33.000 abonnés recevront un message du club pour présenter ces options et officialiser son choix d’ici la fin du mois de mai.