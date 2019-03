PSG-OM : Balotelli titulaire contre Paris, le scénario prend forme !

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Samedi soir, l’inquiétude était de mise du côté des supporters de l’Olympique de Marseille puisque Canal Plus affirmait que Mario Balotelli n’avait pas voyagé jusqu’à Paris avec ses partenaires. Et pour cause, l’international italien souffrait de maux de ventre et on se dirigeait alors vers un forfait pour Super Mario. Visiblement, l’état de santé de l’ancien Niçois s’est amélioré durant la nuit puisque selon la chaîne cryptée, le n°9 de l’OM est arrivé à l’hôtel des Marseillais à Paris ce dimanche en milieu d’après-midi.

La course contre la montre est maintenant lancée pour le staff médical du club, qui va évaluer l’état de santé du joueur et sa capacité à tenir ou non sa place ce dimanche contre le PSG. Après un réveil musculaire avec le préparateur physique Paolo Rongoni puis une sieste, Mario Balotelli décidera alors s’il est en mesure de tenir sa place. Autant dire que le suspense est total avant ce classico. Même si on a bien du mal à croire que Balotelli ait fait le voyage jusqu’à Paris pour regarder le match depuis les tribunes du Parc des Princes…