PSG : Barcelone, Real, Neymar n’ira nulle part au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Neymar semble très loin de la Catalogne, à un mois de la fin du mercato. Effectivement, l’international brésilien coûte cher. Et avec la venue d’Antoine Griezmann chez le champion d’Espagne en titre, Neymar semble hors de portée du Barça. Mais selon Gilles Favard, lequel s’est exprimé à ce sujet sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, la vérité est légèrement différente. En effet pour le Spectre, le Barça n’a jamais réellement eu l’intention de se positionner sur Neymar au mercato. Quant à l’intérêt supposé du Real Madrid, il n’est plus d’actualité depuis un moment selon le consultant.

« Barcelone n’a pas les moyens de recruter Neymar, ça c’est certain. Et de tout de façon, je ne suis pas convaincu que les dirigeants barcelonais aient réellement envie de le recruter. Quand le PSG a payé la clause libératoire de Neymar en 2017, Barcelone a été cocu et ils ont payé la chambre ! Ils l’ont eu mauvaise et ils l’ont toujours mauvaise donc il ne faut pas croire que le Barça souhaite un retour de Neymar. Le Real ? Eux ils ont fait une très grosse erreur en allant chercher Eden Hazard alors qu’ils auraient pu être patients et aller chercher Neymar quelques semaines plus tard. Ils jouent dans la même position donc le Real n’ira pas chercher Neymar. Le club qui a les moyens de prendre le n°10 du PSG, c’est Manchester United » a indiqué Gilles Favard, pour qui un transfert de Neymar au mercato semble clairement compromis désormais.