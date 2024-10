Pogba n'ira pas à l'OM, il l'annonce au Parc des Princes

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dans sa première interview depuis l'annonce de la fin de sa suspension pour dopage en mars 2025, Paul Pogba a évoqué la rumeur qui l'envoie à l'Olympique de Marseille.

C'est confortablement installé dans les tribunes du Parc des Princes, l'antre du Paris Saint-Germain, que Paul Pogba a accordé à Grégory Ascher une interview dans le cadre de la promotion du film de Fabien Onteniente « Quatre zéros » dans lequel il tient un second rôle. Cela a été l'occasion pour le milieu de terrain, toujours sous contrat d'évoquer la rumeur qui l'envoie à l'OM, suite aux propos de Patrice Evra qui avait indiqué qu'il allait tout faire pour que La Pioche signe avec l'Olympique de Marseille une fois qu'il aura été libéré par la Juventus, précisant même qu'il allait personnellement joindre Mehdi Benatia au téléphone pour l'inciter à faire signer le milieu de terrain de 31 ans, suspendu 4 ans pour dopage, mais dont la sanction a été ramenée à 18 mois par le Tribunal Arbitral du Sport.

Pogba ne dit pas non à la Ligue 1

Paul Pogba : "Le football, c'est le gateau à la fraise que l'on m'a enlevé de la bouche" 🍰



🎥 À l'occasion de la sortie du film "4 zéros" de Fabien Onteniente, l'international français accorde un entretien exclusif à @GregoryAscher pour L'Équipe de Greg ! #EDG pic.twitter.com/Jiuclwetjf — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) October 14, 2024

Ne masquant pas son impatience de retrouver la compétition en regardant la pelouse du stade parisien, et réfutant encore les accusations de dopage, Paul Pogba a été très prudent sur le sujet de son avenir. « La Ligue 1 une possibilité pour mon futur ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas, why not (...) Ce qu'a dit Patrice Evra, je rigole parce que c'est tonton Pat', il a dit ça en rigolant bien sûr, vous le connaissez ! Je suis encore sous contrat donc ce n'est pas crédible », a confié le champion du monde 2018, qui a très clairement le désir de continuer sa carrière, mais ne veut pas trop en dire puisque des négociations sont en cours avec la Juventus pour trouver une solution. En effet, Paul Pogba est toujours lié avec la Vieille Dame jusqu'en juin 2026. Ces derniers jours, le nom de milieu de terrain circulait aux États-Unis.