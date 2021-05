Photos : Les deux nouveaux maillots de l’OM ont fuité

Dans : OM.

La fin du championnat approche et les supporters de tous les clubs français attendent avec impatience de connaître les maillots de la saison prochaine.

C’est notamment le cas à Marseille, où l’OM réalise chaque année d’excellents scores en ce qui concerne les ventes de maillot, peu importe le niveau sportif de l’équipe. Depuis deux ans, c’est PUMA qui réalise les tuniques de l’Olympique de Marseille, après avoir pris le relai d’Adidas. Ce mardi, le compte spécialisé et toujours bien informé @Footy_Headlines a dévoilé les deux probables maillots de l’OM pour la saison prochaine.

Le maillot domicile respecte parfaitement les couleurs historiques du club, le blanc et le bleu ciel, avec une face très sobre et quelques bandes sur les manches et sur les côtés. Globalement, les premiers avis sont positifs… au contraire de ceux concernant le maillot extérieur. Plus surprenant, ce maillot est noir avec de légères bandes de couleur jaune et vertes, qui laissent plutôt penser à un troisième maillot qu’à une tunique extérieure. Chacun se fera son avis et aura bientôt l’occasion d’acheter la tenue que porteront les troupes de Jorge Sampaoli la saison prochaine.