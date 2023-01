Pendant Tottenham-Arsenal, Saliba pense à l'OM

Arsenal s'est un peu plus envolé au sommet de la Premier League après sa victoire face à Tottenham ce dimanche. Un match que n'oubliera pas de sitôt William Saliba.

Les fans d'Arsenal ont toutes les raisons de croire que leur club finira champion d'Angleterre en fin de saison. Les hommes de Mikel Arteta sont impressionnants et ont encore une fois donné la leçon en Premier League ce dimanche à Tottenham. Un derby de Londres auquel a participé William Saliba, devenu titulaire indiscutable chez les Gunners. Un nouveau statut également permis par sa dernière saison impressionnante sous le maillot de l'OM. D'ailleurs, le vice-champion du monde garde un très bon souvenir de son passage sur la Canebière. Et il ne perd jamais une occasion de le rappeler.

William Saliba: “I am so happy here at Arsenal. The club is speaking with my agent and me on new contract”, tells @standardsport. 🚨⚪️🔴 #AFC



“The only thing I can do is focus on my football, but I am really so happy here”. pic.twitter.com/OdheRWJboW