Alexis Sanchez et Aubameyang, l'OM tente le Grand Chelem ‍!

Par Corentin Facy

L’OM est tout proche de s’offrir Pierre-Emerick Aubameyang, un accord ayant été trouvé entre le club phocéen et l’avant-centre gabonais de 34 ans. Cela n'empêchera pas le retour d'Alexis Sanchez pour autant.

Malgré l’échec de la piste Iliman Ndiaye, qui veut finalement rester à Sheffield United à la surprise générale, l’Olympique de Marseille ne se laisse pas abattre. Le club phocéen a accéléré le mouvement dans le dossier Pierre-Emerick Aubameyang et les efforts de la direction sportive de l’OM sont sur le point de porter leurs fruits. En effet, un accord a été trouvé entre Marseille et l’attaquant gabonais de 34 ans sur la base d’un contrat de deux ans plus une troisième en option.

🚨l’OM est bien en contact avec Aubameyang. Le club espère que Chelsea le libère de sa dernière année de contrat.



Complément d’information : sa venue n’empêcherait PAS une prolongation de Sanchez. — Nicolas Cuoco (@n_cuoco) July 17, 2023

Pierre-Emerick Aubameyang a consenti un important effort salarial pour venir à l’OM, une démarche appréciée par le club phocéen qui doit maintenant trouver un accord avec Chelsea. D’après les sources, les Blues pourraient libérer l’ancien buteur du Barça ou demander une très faible indemnité de transfert, avoisinant les 5 millions d’euros. Quoi qu’il en soit, Marseille touche au but dans ce dossier. Mais à aucun moment, Pablo Longoria ne souhaite s’arrêter en si bon chemin. Au contraire, le président de l’Olympique de Marseille veut enfoncer le clou et conclure son mercato offensif sur un feu d’artifice.

L'OM veut associer Alexis Sanchez et Aubameyang

D’après les informations de Nicolas Cuoco, journaliste pour Le Club des 5 et Var Matin, le Chilien est la prochaine cible des Olympiens sur le marché des transferts. Contre toute attente, Pablo Longoria et Javier Ribalta n’ont pas recruté Pierre-Emerick Aubameyang à la place d’Alexis Sanchez puisque l’objectif incroyable est de réunir les deux anciens attaquants d’Arsenal dans la cité phocéenne. En effet, le journaliste indique que la venue d’Aubameyang à l’OM « n’empêcherait pas la prolongation de Sanchez ». Et lorsqu’il lui est demandé si le club de Frank McCourt peut assumer deux salaires de cette envergure, l’informateur répond que cela dépend des conditions. Autrement dit, les supporters de l’OM peuvent rêver d’une attaquant aux noms ronflants la saison prochaine avec Alexis Sanchez en plus de Pierre-Emerick Aubameyang. C’est ce qu’on appelle un début de mercato sur les chapeaux de roue.