Pékin Express au ralenti, l’OM met le bazar chez M6

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Diffuseur en clair de la Ligue Europa, M6 donne la priorité au parcours de l’Olympique de Marseille. Les matchs des Olympiens pourraient attirer une belle audience, mais aussi perturber la diffusion du jeu « Pékin Express ».

En attendant la diffusion de certains matchs de l’Euro cet été, M6 détient les droits en clair de quelques matchs en Ligue Europa. L’Olympique de Marseille, dernier représentant français dans la compétition, a donc les honneurs sur la chaîne privée, au risque de chambouler les plans prévus. Le club phocéen va en effet monopoliser l’antenne ce jeudi soir et le 18 avril à l’occasion de son quart de finale contre Benfica. En conséquence, le jeu « Pékin Express » sera mis de côté, M6 ayant décidé de ne pas déplacer son émission à un autre jour.

Retrouvez l’Olympique de Marseille en déplacement au Benfica Lisbonne pour les quarts de finale aller de l’UEFA Europa League. ⚽️

Jeudi à 20:50, en direct sur M6 #SLBOM pic.twitter.com/VxtVw2OiaE — M6 (@M6) April 8, 2024

Entre le dernier épisode diffusé la semaine dernière, et le prochain seulement disponible le 25 avril, les fans devront donc patienter trois semaines ! Et ce ne sera peut-être pas la dernière fois. En cas de qualification pour les demi-finales, l’Olympique de Marseille aura sûrement la priorité les jeudis 2 et 9 mai, ce qui provoquerait à nouveau la même situation. Ce scénario décalerait la finale du jeu au 16 mai, une date qui correspond au retour de la série « HPI » sur TF1, un programme imbattable niveau audience.

Un casse-tête pour M6

Autant dire que M6 n’a pas du tout intérêt à programmer la finale de « Pékin Express » le même jour, sous peine de perdre quelques fidèles en route. Voilà qui annonce un sacré casse-tête pour la direction de la chaîne qui pourra au moins se réjouir des probables bons résultats à venir grâce à l’Olympique de Marseille. De nombreux supporters marseillais, conscients que ce parcours européen représente leur dernière chance de vibrer cette saison, seront probablement présents devant leur télévision. Sans parler de la communauté portugaise présente en France.