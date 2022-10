Payet prévient l’OM, Tudor n’arrivera pas à le dégoûter

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Intouchable la saison dernière, Dimitri Payet n’est que remplaçant sous les ordres d’Igor Tudor. La situation est forcément difficile à vivre pour le milieu offensif de l’Olympique de Marseille. Mais le Réunionnais ne perd pas pour autant sa passion pour le football.

C’est sans doute le grand perdant du changement d’entraîneur. Ancien pilier de Jorge Sampaoli, Dimitri Payet (35 ans) a perdu son statut depuis la nomination de l’entraîneur Igor Tudor à l’Olympique de Marseille. Le meneur de jeu n’a débuté que cinq matchs toutes compétitions confondues cette saison. Une situation inattendue et difficile à vivre pour le capitaine du club phocéen. Mais il en faudra beaucoup plus pour dégoûter Dimitri Payet, bien décidé à honorer son contrat jusqu'en 2024 et plus encore.

« Honnêtement, je ne me vois pas arrêter dans deux ans, a confié le Réunionnais à Prime Video. C'est trop... Je ne suis pas prêt encore. J’aime trop ça. Le matin je me lève, je me dis que je vais à l’entraînement. Je n’y vais jamais en trainant des pieds, j'ai envie. Même là, c’est difficile mais je prends le bon côté, je me dis qu’il ne me reste pas beaucoup de temps et qu’il faut profiter du temps de jeu qu’on me donne. » D’autant que sa relation avec le coach croate n'est pas si tendue si l’on en croit Dimitri Payet.

« Il n’est pas fou l’entraîneur »

« Mon temps de jeu en baisse ? C'est nouveau pour moi. Oui ça a été dur au début. Mais pas dur comme tout le monde le dit : "Payet-Tudor, ça passe pas". Dur envers moi. Tu peux dire ce que tu veux. Il a des méthodes dures, il est brut, il nous rentre dedans. Mais il est entraîneur. Un entraîneur, c'est loin d'être fou. Si tu lui fais gagner des matchs, il te fera jouer. Il n'est pas fou l'entraîneur, il ne va pas se dire : "Il me fait gagner mais je le mets sur le banc". Donc c'est plus envers moi-même. Il faut que je fasse plus », a reconnu le cadre olympien, dont les performances décevantes donnent pour le moment raison au technicien.