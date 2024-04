L'arbitre de Benfica-OM dévoilé, les supporters vont hurler

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille se déplace sur le terrain du Benfica Lisbonne ce jeudi 11 avril pour le 1/4 de finale aller de l'Europa League. L'arbitre de la rencontre a été désigné et il ne va pas rappeler de bons souvenirs aux Marseillais.

Après une bonne période, suite à l'arrivée de Jean-Louis Gasset, avec notamment 5 victoires consécutives, l'OM est retombé dans ses travers et vient de subir une quatrième défaite de suite, après le revers contre le LOSC en Ligue 1. Les joueurs olympiens n'arrivent pas dans la meilleure des formes à Lisbonne. De plus, l'UEFA a désigné Michael Oliver comme arbitre pour ce choc. Un choix qui risque de faire beaucoup jaser car l'arbitre anglais a déjà arbitré un match de Marseille cette saison, c'était lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions contre le Panathinaïkos. Un match où le club de la cité phocéenne s'est estimé volé à cause de plusieurs actions contestables.

Michael Oliver retrouve l'OM, les supporters enragent

🔹 Michael Oliver 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 a été désigné arbitre pour le quart de finale aller entre Benfica et l’OM.



Un penalty litigieux avait été accordé au club grec, tandis que Michael Oliver n'avait pas sifflé en retour une faute sur Guendouzi, quelques minutes auparavant. Un but de Vitinha avait également été refusé en prolongation, ce qui avait mis les Marseillais dans une grande colère. Cette fois encore, l'OM devra composer avec Michael Oliver. Sur les réseaux sociaux, les supporters marseillais se plaignent déjà de l'UEFA sur ce choix étrange compte tenu du passif entre l'Anglais et le club français. Marseille devra faire abstraction de l'arbitre et tenter de réaliser un gros coup à l'Estádio da Luz. Car si l'OM est en grande difficulté en Ligue 1, Benfica est loin d'être conquérant au Portugal et vient de perdre un match important dans la course au titre face au Sporting. Les Lisboètes ont également difficilement battu les Glasgow Rangers au tour précédent, concédant même un match nul à domicile. Preuve que tout est possible pour l'OM.