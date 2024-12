Paul Pogba, l'OM en concurrence avec un sponsor classé X

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Coup de pub ou folie du mercato, le Corinthians s'est vu proposer une grosse aide financière pour recruter Paul Pogba, au nez et à la barbe de l'OM.

Dans quelques jours désormais, Paul Pogba sera autorisé à reprendre l’entrainement avec le club de son choix en vue de la fin de sa suspension pour dopage, le 11 mars 2025. Autant dire que, s’il veut se donner une chance de rejouer au football en compétition cette saison, le milieu de terrain va devoir s’activer pour trouver son futur club. Les pistes sont nombreuses, et l’OM est clairement pressenti pour tenter sa chance. Les joueurs marseillais l’évoquent, les dirigeants sont sollicités et le clan Pogba a envie de se refaire une place en France en vue de la Coupe du monde 2026. Autant dire que la candidature de l’OM a quelques atouts, même si la venue d’un tel joueur représente aussi un risque dans un collectif huilé, et où la prime est mise sur le jeu en mouvement de Roberto De Zerbi.

Corinthians confirme le contact

O departamento de Marketing do Sport Club Corinthians Paulista vem a público informar que recebeu um e-mail da empresa Fatal Model, porém não há negociação em andamento.



O Clube agradece o interesse da empresa. — Corinthians (@Corinthians) December 16, 2024

Et surtout, un autre club est poussé à tenter sa chance pour faire venir Paul Pogba, et est prêt à tous les moyens pour cela. Depuis quelques jours, le nom du Corinthians est cité. Le club de Sao Paulo bénéficie même d’un soutien public qui a fait beaucoup de bruit, puisque le site d’escort-girl Fatal Model a officiellement annoncé son intention d’aider le Corinthians à payer le salaire de Paul Pogba, soit tout de même plusieurs centaines de milliers d’euros par mois, contre une apparition de sponsoring si jamais La Pioche venait à signer. Une offre officielle pour aider à cette arrivée qui fait forcément saliver au Brésil, même si le sponsor compte surtout surfer sur la popularité du joueur pour se faire un double coup de pub. De son côté, le Corinthians a répondu officiellement à cette rumeur, expliquant avoir bien été sollicité par Fatal Model, mais qu’il n’y avait aucune discussion ou accord commercial pour aider à la venue de Paul Pogba. En tout cas l’ancien joueur de Manchester United et de la Juventus Turin a toujours du succès à 31 ans, même si sa réputation sulfureuse lui vaut des sponsors éventuels très particuliers.