Pau Lopez quitte l'OM, 6,5ME arriveront dans un an

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Clairement poussé dans le loft de l'Olympique de Marseille, Pau Lopez s'apprête à quitter le club phocéen sous forme de prêt. Tout est bouclé pour le gardien de but espagnol.

Roberto De Zerbi ayant ouvertement fait savoir à ses dirigeants qu'il voulait un nouveau gardien de but titulaire à l'OM, les dirigeants marseillais n'ont eu aucun état d'âme à faire savoir à Pau Lopez qu'il devait partir. Si Côme a longtemps tenu la corde, le portier espagnol n'a finalement pas été choisi par le promu italien. C'est donc avec Jean-Pierre Papin que Pau Lopez a repris le chemin de l'entraînement, Marseille engageant Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange pour faire oublier l'ancien numéro 1. Restait à trouver un point de chute pour Lopez, et ce mercredi soir L'Equipe annonce que ce dernier va signer dans les plus brefs délais avec le club espagnol de Gérone, qui contrairement à l'OM joue une coupe d'Europe et même la plus prestigieuse d'entre elles, à savoir la Ligue des champions.

Pau Lopez retrouve le club de sa ville natale

C'est un honneur et une fierté de rejoindre @OM_Officiel et de défendre les couleurs de ce grand club. Merci beaucoup pour la confiance et l'accueil. Je suis sûr que nous allons vivre de grandes choses ensemble.

ALEZ L'OM! #DroitAuBut pic.twitter.com/zuC1IVrRuk — Pau López (@paulopez_13) July 19, 2021

Pour cela, les dirigeants de Gérone, la ville natale de Pau Lopez, ont accepté de prendre en charge le salaire du gardien de but de l'Olympique de Marseille, ce dernier partant sous forme de prêt d'une saison avec une option d'achat à 6,5 millions d'euros. Un moindre mal pour Pablo Longoria, qui doit tout de même faire rentrer de l'argent dans les caisses, et pour Pau Lopez qui va retrouver son pays natal dans un club ambitieux. Arrivé à l'OM en 2021 en provenance de l'AS Rome pour 12 millions d'euros, Pau Lopez aura joué 95 matchs de Ligue 1 sous le maillot phocéen.