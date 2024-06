Pau Lopez éjecté, l'OM a une idée en tête

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM aura à coeur de réaliser un mercato satisfaisant et efficace cet été. Ce dernier devra notamment être fait en accord avec le nouvel entraineur, même si Pablo Longoria a déjà quelques idées séduisantes en tête.

Pablo Longoria se sait sous pression à Marseille. Le président espagnol n'a pas toujours été très inspiré ces derniers mois, notamment sur le marché des transferts. Les fans et observateurs de l'OM s'attendent donc à des changements importants lors de cette intersaison. Pour le moment, les Phocéens n'ont pas trouvé leur entraineur, même si la direction marseillaise insiste pour récupérer Sergio Conceição. En attendant, certaines idées sont émises en interne. Et il n'est pas impossible que l'OM décide de changer de gardien de but, alors que Pau Lopez peine à faire l'unanimité autour de lui.

Brice Samba à l'OM, une possibilité réelle existe

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Brice-Lauriche Samba (@brice_samba1)

Selon les informations de Marwan Belkacem, l'OM pourrait bien renouer le lien avec un ancien du club... En effet, Brice Samba a apparemment été proposé à l'Olympique de Marseille ! La raison ? Le RC Lens doit vendre et vient de recruter Hervé Koffi. Cette piste pourrait donc convenir à tout le monde. Samba connait déjà le contexte marseillais et a bien grandi depuis son premier passage à l'OM de 2013 à 2017. Problème, son salaire et le fait que l'entraîneur marseillais n'ait toujours pas été trouvé. Car nul doute que ce dernier aura son mot à dire. Aussi, il faudra tenir une réunion avec Pau Lopez. Samba, en fin de contrat en juin 2028 avec le RC Lens, ne manque pas de prétendants, notamment en Arabie saoudite. Il devra aussi faire un choix, que ce soit avant ou après l'Euro 2024 avec l'équipe de France. Mais nul doute que la perspective de retourner à l'OM avec un nouveau statut ne le laissera pas indifférent.