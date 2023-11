Pascal Dupraz annonce un énorme fiasco pour l'OM

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Tenu en échec 0-0 face au LOSC, à l'occasion de la 11e journée de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille n'arrive toujours pas à décoller. Pascal Dupraz estime que le club phocéen doit revoir ses ambitions à la baisse.

Après presque un tiers du championnat disputé, l'OM n'est que huitième et pourrait même sortir de la première moitié de tableau à l'issue de cette 11e journée de Ligue 1. En dépit d'un mercato ambitieux et des promesses du début de saison, la magie n'a pas encore opéré en terres phocéennes. L'arrivée de Gennaro Gattuso n'a rien changé. Le bilan du technicien italien à Marseille est assez maigre, deux victoires, deux matchs nuls ainsi que deux défaites. Pascal Dupraz considère que l'OM doit modifier ses objectifs et que compte tenu de faible nombre de points inscrits (13 points) et du niveau de jeu proposé, il ne serait pas illogique de viser moins haut qu'un Top 4, synonyme de qualification pour la nouvelle formule de la Ligue des Champions.

L'OM n'a pas le niveau du Top4

🗣💬 "C'est 1 seule victoire en 4 matches pour Gattuso... C'est trop peu par rapport à ce qu'on espère de l'OM pour finir dans les quatre premiers."



Pascal Dupraz estime que Marseille doit revoir ses ambitions à la baisse cette saison au regard des prestations observées. pic.twitter.com/yzxoS7hlB7 — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) November 5, 2023

« Quatre points en quatre matchs pour Gattuso, une seule victoire en quatre matchs de championnat, ce n'est pas ce qu'on espère pour l'Olympique de Marseille. Il faut qu'ils revoient leur ambition à la baisse. Après 10 matchs, ils ne comptent que 13 points et hier (contre Lille) la copie est trop terne. Ça me laisse penser que Marseille est intrinsèquement ou collectivement moins fort que beaucoup d'équipes, Nice, Monaco, Lille, le PSG ou Lens. Sur l'aspect technique, je comprends les sifflets du Vélodrome. Il y a encore beaucoup de travail » a déclaré l'ancien coach de Toulouse lors de l'émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC. Pour Pascal Dupraz, il y a au moins 5 équipes qui sont supérieures à l'OM cette saison. Une qualification pour une place européenne est encore envisageable, mais selon l'ancien entraineur de Toulouse ou encore de Caen, les Marseillais sont assez loin des premières places, et vont devoir se faire à l'idée qu'un Top6 est plus conforme à leur niveau.