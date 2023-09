Pablo Longoria annoncera sa décision avant PSG-OM

Dans : OM.

L'actualité est toujours aussi chaude en ce qui concerne l'OM. Pablo Longoria, qui s'est mis en retrait, va annoncer s'il reste ou s'il part dans les prochaines heures.

Au coeur d’une crise comme seul l’OM sait les alimenter, Pablo Longoria laisse le suspense entier sur son avenir. Secoué comme jamais par les supporters lundi dernier lors d’une réunion houleuse où il s’est fait houspiller pendant des dizaines de minutes sans pouvoir rien dire, le dirigeant espagnol n’a pas officiellement remis sa démission, mais il s’est mis en retrait de ses fonctions et a confié à quel point il avait des difficultés à se projeter sur l’avenir dans un tel climat. Tout comme ses proches collaborateurs que sont Pedro Iriondo (directeur général en charge de la stratégie), Javier Ribalta (directeur du football) et Stéphane Tessier (directeur administratif et financier), Pablo Longoria estime qu’il ne pourrait revenir qu’en cas de gros changements sur la manière de fonctionner à l’OM.

Une clause terrible pour Longoria

Pour le moment, le mystère demeure mais selon La Provence, l’ancien scout du FC Valence a repris du poil de la bête, a contacté tous les membres de son entourage et a reçu énormément de soutien de la part du club, des supporters, de ses proches et de l’association OM ainsi que des sponsors de l’Olympique de Marseille. Toutefois, entre un match à Amsterdam qui s’est pas trop mal déroulé, et un déplacement au Parc des Princes toujours délicat, le club provençal aimerait bien être fixé sur qui est en charge. Et selon le journal régional, Pablo Longoria va prendre une décision dans les prochaines heures, et ce sera de toute façon avant le Classique face au PSG. Cette situation ne pouvait de toute façon pas durer, mais il y aura donc une grande annonce qui se prépare très prochainement.

Malgré des signaux plus positifs sur son état d’esprit grâce aux nombreux soutiens reçus, Pablo Longoria n’a promis à personne qu’il continuerait l’aventure. Il y a toutefois une donne de taille. La Provence s’est faite confirmer l’information dévoilée par L’Equipe ce vendredi matin, à savoir que s’il venait à rompre le contrat qui le lieu à l’OM et à Frank McCourt, le dirigeant espagnol devrait rendre une bonne partie des salaires touchés depuis sa nomination. Un sacrifice financier de taille car cela fait deux ans et demi que le président a pris la relève de Jacques-Henri Eyraud, et donc cela représente une très lourde somme sur laquelle il devra non seulement faire une croix, mais en plus qu’il devra rembourser. Le journal marseillais n’écarte pas non plus la possibilité de tout plaquer pour retrouver son premier amour, à savoir le scouting et le recrutement uniquement, dans un autre club afin d’oublier toutes les complications que peut représenter la gestion de l’OM. Quoi qu’il en soit, avant ce dimanche, la décision de Pablo Longoria risque d’être prise, pour conclure cette semaine folle à Marseille.