Pablo Longoria abandonne l'OM, la terrible info

Par Guillaume Conte

L'OM connait un véritable fiasco cette saison, du tour préliminaire de Ligue des Champions à sa place en milieu de tableau en Ligue 1. Pablo Longoria est accusé, mais le dirigeant espagnol n'a plus l'envie selon certaines indiscrétions.

Très discret depuis la crise de septembre, Pablo Longoria ne monte pas au créneau pour la crise de novembre. La série négative depuis l’arrivée de Gennaro Gattuso se ressent sérieusement au classement de Ligue 1, où l’OM se retrouve désormais dans la deuxième partie de tableau alors que le tiers du championnat est atteint. L’entraineur italien tente bien d’insuffler un état d’esprit plus conquérant, du jeu vers l’avant qui convient mieux aux joueurs et une mise à jour sur le plan physique, le bilan est plus que négatif à l’image de la défaite concédée dans les arrêts de jeu à Lens ce dimanche.

Pablo Longoria aurait lâché l'affaire

Et cette mauvaise partie de saison, car il ne faut pas oublier l’échec criant en tour préliminaire de la Ligue des Champions, il est entièrement imputable à Pablo Longoria, dénonce La Provence ce mardi. Pour le journal local, le président de l’OM est l’unique responsable des choix du mercato, et pas uniquement de celui de cet été. Le dirigeant espagnol en prend pour son grade, notamment pour les choix effectués l’hiver dernier. « Pablo Longoria n’a pas choisi les départs de Sampaoli, Tudor ou Marcelino. Mais plutôt que de poursuivre dans le style précédent en améliorant l’effectif, celui-ci a été chamboulé à chaque fois, et ce qui avait été bien fait aux mercatos précédents était détricoté. Depuis l’hiver 2023, le fiasco est monumental pour le duo qu’il formait avec Ribalta. Ounahi, Malinovskyi et Vitinha, achetés à prix d’or, n’ont presque rien fait de bon en 10 mois, l’Ukrainien est même déjà reparti en prêt au Genoa. L’apport des recrues estivales, presque que des paris (Lodi, Kondogbia, Meïté, Murillo, Correa, Ndiaye, Sarr ou Aubameyang), est très discret », dénonce ainsi La Provence, pour qui l’instabilité à tout-va au sein de l’OM a totalement plombé l’équipe, les entraineurs et même le club qui ne semble plus avoir de tête.

Car selon plusieurs insiders, si Pablo Longoria prépare le prochain mercato, il n’a plus vraiment la même envie que lors de la saison précédente, son embrouille avec les supporters ayant cause une véritable cassure dans son investissement. Et c'est simplement Frank McCourt qui l'a convaincu de rester pour gérer les affaires courantes, alors que l'Espagnol ne voulait qu'une seule chose : lâcher l'OM en pleine saison. « Vous voulez que Longoria s'exprime ? Il est déjà parti. Il finit son boulot par conscience pro et les gens qu'il a fait venir et ciao en juin », dévoile ainsi le compte spécialisé sur les infos sur l’OM « Droit au But ». Un départ qui ne surprendrait en effet plus grand monde tant Marseille est dans le dur à tous les niveaux actuellement.