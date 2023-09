Ounahi malmené, l’OM n’a pas retenu la leçon

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En difficulté depuis le début de la saison, Azzedine Ounahi a perdu la confiance de l’entraîneur Marcelino. Si sa situation n’évolue pas, l’Olympique de Marseille pourra dire adieu à la plus-value espérée sur le milieu marocain.

Décevant au poste d’ailier gauche, et barré par la concurrence dans l’entrejeu, Azzedine Ounahi risque de passer une saison difficile à l’Olympique de Marseille. On est loin des performances attendues à son arrivée, lorsque le club phocéen, impressionné par ses prestations au Mondial 2022, avait misé 10 millions d’euros sur l’international marocain. L’ancien Angevin devra impérativement s’adapter au schéma de l’entraîneur Marcelino, la direction n’ayant pas l’intention de lui faciliter la tâche. Pour le journaliste Mathieu Grégoire, l’Olympique de Marseille commet une grave erreur.

L'OM se saborde avec Ounahi

« Plus qu'un problème de joueur ou d'entraîneur, on est avec Ounahi sur un sujet de politique sportive, concernant les dirigeants comme son entourage, a dénoncé notre confrère de L’Equipe sur le réseau social X. En janvier, l'OM a pris ce jeune joueur pour le faire éclore et bénéficier d'une plus-value sportive et financière si ça tourne bien. Six mois plus tard, il est la principale victime d'un changement de système, dans un 4-4-2 qui n'exploite pas ses qualités premières. Il n'est pas le seul (cf. Guendouzi, vendu faute de places au milieu), mais il est le cas le plus symbolique, l'avenir semblait lui appartenir. »

« Aujourd'hui, à lui de gagner du temps de jeu (il a choisi de ne pas se précipiter sur le premier projet moyen venu fin août, ce qui est un signe intéressant) et à l'OM de réajuster sa politique sportive en lui faisant une place autre que : "tu seras le Soler du groupe, un couteau-suisse", a conseillé l’observateur marseillais. Sinon, pas la peine de se poser une énième fois la question "pourquoi l'OM vend peu cher ?" en 2024 ou en 2025, la réponse serait déjà connue… » Même si le Lion de l’Atlas continue de briller en sélection, avec un but inscrit face au Burkina Faso (1-0) mardi, sa valeur ne risque pas d’augmenter s'il reste sur le banc à Marseille.