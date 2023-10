Ounahi forfait contre l'OL, Gattuso révèle l'étonnante vérité

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a préféré dire la vérité concernant l'absence d'Azzedine Ounahi pour la réception de l'Olympique Lyonnais dimanche soir au Vélodrome, plutôt que de lire n'importe quoi sur les réseaux sociaux.

Gennaro Gattuso connaît la musique et même s’il n’est pas entraîneur de l’OM depuis des années, le technicien italien est bien conscient qu’à Marseille, il ne faut pas trop laisser les rumeurs circuler. D’autant plus pour un joueur aussi populaire qu’Azzedine Ounahi, l’international marocain. Chaque titularisation ou présence sur le banc de l’ancien joueur du SCO Angers, arrivé en janvier dernier à Marseille.

Alors, avant que les « enquêteurs » sur X se lancent dans la quête de l’explication, Gattuso a révélé pourquoi le milieu de terrain de 23 ans était forfait pour la réception de l’Olympique Lyonnais dans le match au sommet de dimanche soir contre l’OL au Vélodrome. Ounahi semblait parfaitement en forme contre l’AEK Athènes, et à priori, il ne s’était pas blessé à l’entraînement. Mais l’entraîneur de l’OM a dit la réalité des faits et les raisons de cette absence.

Ounahi a une bonne excuse pour son forfait contre l'OL

Non, le milieu de terrain marocain n’a pas été sanctionné, non il n’y a aucune raison secrète et inavouable. Si Azzedine Ounahi est forfait, c’est que tout bêtement il a eu un accident domestique. « Azzedine a eu un souci à la maison, il est tombé et il s’est fait mal au dos. On préfère qu’il se repose par mesure de sécurité. Je vous le dis parce que je sais que tout le monde sera à la recherche d’informations sur cette absence et donc vous finirez par le savoir et quand je vous parle d’honnêteté vis-à-vis de la presse, je parle de ça aussi », a précisé Gennaro Gattuso, mettant ainsi un terme à de possibles supputations sur ce forfait de l'ancien angevin.