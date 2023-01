Ounahi fonce vers l’OM, c’est un braquage

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria passe encore à l'action en ce mercato et le président de l'OM a accéléré dans le dossier Azzedine Ounahi, qui est bien parti pour faire l'objet d'un transfert de 10 ME.

Révélation de la Coupe du monde, Azzedine Ounahi n’allait pas rester bien longtemps à Angers. Il n’y est d’ailleurs quasiment pas réapparu depuis l’aventure du Maroc, puisqu’il n’a joué que 30 minutes depuis la reprise, et n’est pas venu à l’entrainement du SCO depuis une semaine. Mais la folie qui s’est emparée de sa situation pendant la Coupe du monde est progressivement tombée. Alors que Naples semblait prêt à mettre 20 millions d’euros pour le faire venir, le journaliste Fabrice Hawkins annonce qu’un accord a été trouvé pour son transfert à l’OM. Le montant de la transaction est de 10 millions d’euros, et le joueur signera dans les prochains jours un contrat de quatre et demi selon le journaliste de RMC. Une arrivée surprise et qui permet enfin à Pablo Longoria de compenser la grave blessure d’Amine Harit, qui sera indisponible pour plusieurs mois encore.

Ounahi veut jouer à l'OM

🚨 Accord Marseille Angers pour le transfert d'Azzedine Ounahi !



🔹Transfert d’environ 10 millions d’euros



🔹Contrat de 4,5 ans pic.twitter.com/ei8Qit4QQm — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 27, 2023

Néanmoins, l’OM a déjà perdu plusieurs joueurs au dernier moment lors de ce marché des transferts et notamment Ivan Ilic ou Leandro Trossard. Résultat, la prudence est de mise tant qu’Ounahi n’aura pas posé les pieds au Vélodrome, surtout que Naples et deux clubs anglais suivent encore le milieu de terrain des Lions de l’Atlas. Même si des clubs venaient à se réveiller, l’OM a visiblement un temps d’avance puisque le joueur souhaite rejoindre le club provençal plus que tout. A noter enfin que, selon des sources anglaises, Leeds se prépare à faire une grosse offre pour le milieu de terrain, même si Angers a déjà trouvé un accord avec l’OM.