Ounahi et Moumbagna virés de l'OM par Riolo

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille s'est fait peur jeudi soir en Europa League, mais finalement l'OM a décroché son ticket pour les quarts de finale. Azzedine Ounahi et Faris Moumbagna en ont pris pour leur grade, même si le second n'a pas joué.

L'OM a frôlé la catastrophe à Villarreal, cependant ce vendredi l'équipe de Jean-Louis Gasset sera bien représentée ce vendredi lors du tirage au sort des quarts de finale de la C3. Cependant, si l'essentiel a été fait avec la qualification (3-1), Daniel Riolo n'a pas du tout aimé ce qu'il a vu face au club espagnol. Et dans le collimateur du journaliste de RMC, un joueur qui a été aligné par Gasset, Azzedine Ounahi, et un autre avec qui il a un contentieux, mais qui n'a pas joué face à Villarreal, Faris Moumbagna. Dans l'After, notre confrère n'a pas été tendre avec les deux joueurs marseillais, dont il estime qu'ils ne sont pas au niveau du club phocéen, surtout Moumbagna. Et pour défendre sa théorie, Daniel Riolo n'y est pas allé de main morte et fracassant les deux joueurs marseillais.

Ounahi et Moumbagna ont les oreilles qui sifflent

Et quand Daniel Riolo se fâche, le ton monte rapidement. « On a vu qu'il y a des mecs dans cette équipe qui ne sont pas des bons remplaçants. Tu as un mec comme Ounahi, désormais c’est plus possible. Ce qu’il fait, ce n’est plus acceptable. Tu ne peux plus rien lui excuser. On l’a excusé longtemps, car il avait des problèmes, parce que ceci ou cela, mais le gars est arrivé en janvier de l’année dernière. Il a un boulard de fou, limite quand il est arrivé l’OM ce n’était pas assez grand pour lui parce qu’il avait fait, selon lui, une coupe du monde stratosphérique avec le Maroc. L’OM était une étape avant d’aller, je ne sais où. Franchement, le match qu’il fait contre Villarreal, c’est horrible, c’est une pipe. C’est exaspérant. Après, je fais remarquer qu’on n’a pas vu Moumbagna, on m’avait dit que c’était lui le remplaçant d’Aubameyang. Ça veut donc dire qu’il n’est pas assez bon pour être numéro 2. Je lui dis de m’envoyer encore une chanson, car j’ai peur que les échos qu’on avait relayés soient vrais. Je suis obligé de dire que je ne le connais pas, alors cher Faris Moumbagna j’espère te connaître un jour mais en te voyant jouer. Sur un gros match, il n’a même pas joué un peu, ça doit être une flèche », a lancé le journaliste de RMC, qui a confié que Mehdi Benatia n'apprécie pas du tout les prestations d'Azzedine Ounahi.