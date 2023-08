Ounahi ciblé par un cador, le tarif de l'OM dévoilé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mattéo Guendouzi s’est envolé mercredi pour Rome afin de s’engager avec la Lazio et il pourrait ne pas être le dernier joueur de l'OM à faire ses valises d’ici la fin du mercato estival. Azzedine Ounahi a également la cote sur le marché et l’avenir de l’international marocain s’en trouve incertain.

Depuis plusieurs jours, un potentiel départ d’Azzedine Ounahi est évoqué du côté de l’Olympique de Marseille. Titulaire indiscutable de Marcelino sur le côté gauche du 4-4-2 lors des trois premiers matchs officiels de la saison, l’international marocain a subitement disparu de la circulation face à Metz et Brest, deux matchs au cours desquels il n’a pas disputé la moindre minute. Est-ce à penser que l’ancien meneur de jeu du SCO est sur le départ ? Cela n’est peut-être pas lié mais force est de constater que les rumeurs se multiplient au sujet d’Azzedine Ounahi. Son nom a été évoqué en Arabie Saoudite, une destination dont le joueur de seulement 24 ans ne veut pas entendre parler.

La Premier League et la Liga sont en revanche deux championnats qui l’attirent nettement plus. A en croire les informations divulguées mercredi par Sky Sports, Brentford est entré en négociations concrètes avec l’Olympique de Marseille pour le transfert du joueur des Lions de l’Atlas. Un premier contact a également été noué entre le club britannique et l’entourage du joueur… qui préfère néanmoins la Liga. Et ce n'est pas un hasard puisque selon les informations publiées ce jeudi par L’Equipe, un « cador » du championnat espagnol est sur les rangs et semble prêt à dégainer une offre dans le money time du mercato pour s’attacher les services d’Azzedine Ounahi, brillant lors de la Coupe du monde 2023 avec le Maroc.

L'OM réclame au moins 20 millions d'euros pour Ounahi

Le nom de ce club n’a pas été dévoilé mais les exigences du club olympien ont cependant fuité. D’après le compte insider La Tribune OM, Pablo Longoria espère récupérer 20 millions d’euros lors du transfert d’Azzedine Ounahi, six mois seulement après son arrivée à Marseille en provenance d’Angers pour 8 millions d’euros. Du côté des supporters, on reste dubitatifs, persuadés qu’Ounahi n’a pas vraiment eu sa chance de briller à l’OM et que bien utilisé, il pourrait exploser et rapporter bien plus au club lors de son futur transfert. Reste maintenant à voir si Ounahi finira par quitter Marseille alors qu’en début de semaine, Pablo Longoria a affirmé devant la presse qu’un départ n’était pas à l’ordre du jour pour l’international marocain.