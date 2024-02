Longoria et Benatia vont quitter l'OM, l'annonce choc de la nuit

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria a fait un grand numéro de communication mardi à l'occasion de la présentation de Jean-Louis Gasset. Cependant, le président de l'Olympique de Marseille n'est pas assuré de rester à son poste.

« Oui j'aimerais continuer ici, je me sens bien ici. » Alors que certains annonçaient depuis des semaines qu’il était sur le départ de l’OM, après avoir perdu pas mal de ses proches au sein du club phocéen, Pablo Longoria a rassuré tout le monde sur son avenir. Non seulement le natif d’Oviedo n’a pas l’intention de quitter Marseille, mais en plus, il veut s’inscrire dans la durée. D’autant plus qu’il se félicite de la venue de Mehdi Benatia comme conseiller sportif et la montée de puissance de Stéphane Tessier qui gère le quotidien de l'OM. Sur le papier, Pablo Longoria pense donc avoir remis le club dans le bon sens, malgré l’absence de bons résultats. Et la nomination de Jean-Louis Gasset comme successeur de Gennaro Gattuso y contribue, selon lui. Mais la réalité pourrait être radicalement différente à en croire Daniel Riolo, qui ne croit pas du tout au discours servi par le président de l’Olympique de Marseille.

Tessier déjà dans la peau du président de l'OM

Dans l’After, sur RMC, le journaliste a donné sa propre version de la situation interne à l’OM, et elle est évidemment radicalement différente de celle délivrée par Pablo Longoria face aux médias. « On l’a déjà expliqué, mais je vais le redire. Le pouvoir est en train de se déplacer à Marseille. Le pouvoir arrive du côté des Stéphanois, et ils vont le prendre petit à petit. Je pense que le duo Longoria-Benatia va peut-être être amené à partir à la fin de la saison pour laisser la place aux Stéphanois. Tessier c’est le futur président, il est apprécié au club par tout le personnel, il s’est installé, c’est lui le patron », a expliqué Daniel Riolo, qui a également répété que Jean-Louis Gasset n'était pas le choix de Pablo Longoria.

Notre confrère n'a donc aucun doute sur le fait que Stéphane Tessier sera très rapidement l'homme fort de l'Olympique de Marseille, et que Pablo Longoria n'aura d'autre choix que de se soumettre ou se démettre. Plus étonnant, Mehdi Benatia, arrivé à l'OM au coeur de l'hiver après de longues négociations, devrait lui aussi suivre Longoria vers la sortie. L'ambiance risque donc d'être chaude du côté du club provençal cet été, sans même parler des rumeurs de vente de l'OM, un sujet totalement passé aux oubliettes depuis quelques jours. Pour Frank McCourt, l'heure doit tout de même être à la réflexion.