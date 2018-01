OM : Zubi drague un latéral du MHSC, et ce n'est pas Roussillon

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, MHSC.

La blessure de Jordan Amavi a ramené l’Olympique de Marseille à une dure réalité en ce mois de janvier 2018 : l’international français n’a pas de réelle doublure. Henri Bédimo est toujours là, mais l’international camerounais est plutôt encouragé à partir en janvier. Ainsi, un défenseur polyvalent pourrait débarquer à l’OM cet hiver, le club phocéen étant obligé de décaler Hiroki Sakaï à gauche (et de titulariser Bouna Sarr à droite) dès lors que Jordan Amavi est sur le flanc. Selon les informations de L’Equipe, Marseille serait sous le charme de Ruben Aguilar (24 ans).

Auteur d’un gros début de saison à Montpellier, l’ancien latéral de l’AJ Auxerre est également dans le viseur de la Fiorentina, qui s’est spécialisée dans un mercato « made in France » depuis quelques temps. Andoni Zubizarreta aurait d’ores et déjà « pris des renseignements » sur ce latéral polyvalent, capable d’évoquer des deux côtés de la défense. Néanmoins, il est peu probable que l’OM passe à l’offensive dès cet hiver selon L’Equipe. Pour rappel, le joueur est sous contrat au MHSC jusqu’en juin 2020. Laurent Nicollin et Michel Der Zakarian peuvent donc être sereins…