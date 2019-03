OM : Zidane tourne autour de Marseille avec son projet

Dans : OM, Ligue 1.

Zinedine Zidane était en Provence ce mercredi, au cœur d’un après-midi de repos en fin de trêve internationale au Real Madrid.

Le champion du monde 1998 en a profité pour ouvrir un nouveau centre de Foot à 5 baptisé, comme les précédents à Turin et à Aix, « Z5 ». Celui-ci verra le jour à Istres, encore une fois tout proche de sa région natale, avec une livraison prévue pour 2020. Forcément, La Provence a demandé au coach madrilène si Marseille allait prochainement pouvoir abriter un de ses complexes, histoire de boucler la boucle et permettre ainsi aux amoureux du ballon rond de profiter de ces installations dans la cité phocéenne. Pour le moment, ce n’est pas le cas et malgré la volonté de « ZZ » de réaliser ce projet, on comprend bien que cela bloque quelque part.

« De toute façon, notre première idée, c’était de le faire à Marseille! Malheureusement, il y a eu des difficultés et ça ne s’est pas fait, mais notre premier souhait, c’était de le faire à Marseille, et même dans notre quartier, ou au moins dans les quartiers Nord. Ça n’a pas été possible, pour plein de raisons et je ne vais pas revenir là-dessus. Avec Istres et Aix-en-Provence, ce sera le deuxième dans le département, mais oui, pourquoi pas en ouvrir un à Marseille. Et pas loin des quartiers Nord dans l’idéal », a livré Zinedine Zidane, qui n’a pas vu la Ville de Marseille lui dérouler le tapis rouge pour un emplacement de qualité, comme ce fut le cas à Aix et à Istres.