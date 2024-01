Vente OM ‍: McCourt fixe un nouveau prix à l’Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Frank McCourt semble perdre patience dans le dossier de la vente de l'OM. La preuve, il revoit discrètement ses prétentions financières pour tenter d'inciter l'Arabie Saoudite à passer à l'action.

Le mois de janvier débute ce lundi, et cela a été souvent annoncé comme un point de repère pour le rachat du club par des investisseurs venus d’Arabie Saoudite. Voir une telle opération se boucler en ce début d’année parait désormais bien délicat, même si cela n’empêche pas les informations et les rumeurs de courir sur ce sujet qui passionne les supporters de l’OM. Jusqu’à présent, le propriétaire du club provençal n’a absolument jamais ouvert la porte en public, estimant certainement que ce serait une très mauvaise décision et risquerait de le montrer comme désireux de vendre, avec un prix donc potentiellement en baisse. Pablo Longoria a ainsi toujours évoqué le sujet en expliquant que Frank McCourt était toujours aussi passionné par l’OM et son investissement dans le club marseillais.

Cela même si l’Américain est clairement lassé de mettre la main à la poche, et qu’il va pour la première fois ne pas donner d’enveloppe aux dirigeants marseillais pour le prochain mercato, selon l’aveu même des responsables de l’OM. De plus, son détachement et ses visites de plus en plus espacées ne trompent personne, McCourt a d’autres chats à fouetter, et pourrait dire oui en cas de belle offre. D’autant que le montant demandé pour céder l’OM aurait évolué pour l’année 2024 qui vient de débuter. Selon Le10Sport, ce n’est plus 500 à 600 millions que le businessman de Boston demande désormais pour céder les parts de son club, mais plutôt un montant aux alentours de 400 millions d’euros.

Un prix version 2024 moins repoussant pour l'OM

Une somme qui reste copieuse mais qui devient plus conforme au statut de l’OM, qui possède une histoire riche, un public de passionnés, mais aussi des années sans titre et un effectif qui n’a pas une valeur si forte que cela. Le but de McCourt est néanmoins de retrouver une bonne partie de ses investissements, et cela fait des années qu’il comble le déficit en injectant des sommes d’argent colossales. Néanmoins, il y a un point qui fait l’unanimité dans ce dossier, c’est que le montant réel de la vente n’a pas une si grande importance. Si l’Arabie Saoudite voulait tant que cela racheter l’OM, ce serait un deal bouclé de longue date tant les moyens économiques ne sont pas un problème pour le PIF. La patience est donc de mise, même si McCourt semble commencer à trouver le temps long.