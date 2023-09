OM ‍: Zéro violence, les supporters accusent Longoria de mentir

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Lundi 18 septembre, la réunion opposant la direction de l'OM aux responsables des supporters a été le déclencheur d'un terrible séisme. Un supporter présent sur place raconte la soirée tourmentée alors que Pablo Longoria a parlé de menaces physiques.

À l'occasion d'une réunion entre certains des groupes de supporters de Marseille et Pablo Longoria, accompagnés de ses dirigeants les plus proches comme Javier Ribalta, le directeur du football, Stéphane Tessier le directeur financier ainsi, Pedro Iriondo le directeur général, un véritable règlement de comptes a éclaté. Les fans de l'OM reprochent un manque de résultat et de jeu, alors qu'un mercato ambitieux a été réalisé cet été. Présent à cette réunion à la Commanderie, René Poutet a raconté le récit d'une soirée explosive pour le site La Marseillaise. Une soirée qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'avenir du club puisque Pablo Longoria et Marcelino pourraient partir de l'OM. « Je ne peux pas donner tort aux supporters, mécontents de ce qu’il se passe aujourd’hui. En début d’année, on avait averti que l’on ne serait pas content si l’on ne jouait pas quelque chose d’important en Coupe d’Europe. Il y a une cassure qui s’est faite entre les groupes de supporters et la direction. Moi je dis que c’est tout à fait logique. On a senti que ça n’allait plus sur le terrain. Les 65 000 personnes au stade l’ont remarqué. Les groupes de supporters ont demandé la démission des quatre dirigeants présents. Ils ne reviendront pas de sitôt sur cette exigence » a déclaré le président du Handi Fan Club OM qui revient sur le début de saison mitigé du club phocéen et qui a également évoqué les départs incompréhensibles de certains cadres du vestiaire.

Les supporters énervés, mais n'ont pas menacé Longoria

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Ils ont reproché à M.Longoria l’histoire avec Mandanda. On l’a fait partir comme un malpropre. Payet c’est pareil, Guendouzi n’en parlons même pas. Ils ont dit aussi qu’ils ne comprenaient pas l’histoire avec Sanchez. Il avait demandé une augmentation de salaire. Ils ne lui ont pas accordé. Il nous a prouvé malgré son âge que c’était un joueur de ballon. Aubameyang n’arrive plus à mettre un pied devant l’autre, il y a des nouveaux dont on ne sait pas ce qu’ils valent. C’est dur à vivre pour nous. Ils n’ont pu plus rien dire. Quand l’un des quatre voulait dire quelque chose, il y a toujours quelqu’un qui le coupait pour exprimer sa colère. Mais il y a eu un point de non-retour avec les dirigeants » estime René Poutet qui a également abordé la rumeur d'une menace de mort envers Pablo Longoria. « Il faut arrêter les mensonges ! Il y a juste eu des mots comme "casse-toi”, “fais tes valises” et c’est tout » a avoué le supporter marseillais qui réfute toutes menaces mais qui assume le caractère véhément des fans envers la direction. Les prochains jours risquent d'être explosifs à l'OM, alors que le club va prochainement disputer un match d'Europa League face à l'Ajax Amsterdam.