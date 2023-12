Vente OM ‍: L'ambassadeur d'Arabie Saoudite a validé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Chaque jour qui rapproche du fameux mois de janvier, censé être le point de départ de la vente de l'OM à des investisseurs saoudiens, fait monter la pression. Tout est regardé de près.

Le Noël 2023 aura-t-il un parfum saoudien du côté des supporters de l’Olympique de Marseille ? Compte tenu des délais, cela semble improbable, et même Thibaud Vézirian admet que son fameux livre qu’il prépare depuis trois ans sur la vente du club phocéen ne sera pas le cadeau idéal cette année. Mais l’homme le plus convaincu du monde que la cession de l’OM est acquise n’a aucun doute que tout est désormais imminent, même s’il n’affirme pas à 100% que ce sera en janvier 2024, comme un ou deux journalistes, qu’il cite en référence, l’ont clairement dit. Cependant, l'attribution de l'exposition universelle 2030 à l'Arabie Saoudite a donné du grain à moudre à ces rumeurs, même l'ambassadeur du royaume de la péninsule arabique est dans le secret.

L'Arabie Saoudite ne se cache plus à Marseille

Officiel / Official / رسمياً#الرياض تفوز بإستضافة إكسو ٢٠٣٠#Riyadh REMPORTE LA CANDIDATURE POUR ACCUEILLIR L'EXPO MONDIALE 2030#Riyadh WINS BID TO HOST WORLD EXPO 2030 #Expo_Riyadh2030#RiyadhExpo2030 #الرياض_إكسبو2030 pic.twitter.com/YEnLocfQuL — Saudi News FR  (@SaudiNewsFR) November 28, 2023

Sur TeamFootball, Thibaud Vézirian implique directement Fahad M. Al Ruwaily, ambassadeur d'Arabie Saoudite en France dans cette vente de l'OM par Frank McCourt. « L’ambassadeur de France en Arabie Saoudite a encore validé tout cela. Comme expliqué précédemment, ce sera un consortium qui rachètera l’OM, ce qui permettra de jouer la Coupe d’Europe en compagnie de Newcastle, c’était ce qui était prévu depuis le début (...) L’Arabie Saoudite vient d’obtenir, comme je l’avais annoncé, l’organisation de l’Exposition universelle en 2030. Voilà, tout se met en place, tout comme tous les partenariats annoncés aussi depuis 2020-2021, entre la France et l’Arabie Saoudite, au niveau du football », rappelle TV. Autrement dit, ce ne sera pas le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite qui devrait racheter l'Olympique de Marseille, puisque le fameux PIF est déjà propriétaire de Newcastle. La confiance affichée par le journaliste va désormais devoir affronter la réalité, car si rien ne se passe en janvier 2024, forcément cela va devenir gênant pour lui et pour ceux qui, sur les réseaux sociaux, sont convaincus d'avoir raison envers et contre tous.