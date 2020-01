OM : Zéro suspense, le mercato de Marseille déjà scellé ?

Dans : OM.

Dans une position d’observation cet hiver, l’Olympique de Marseille s’intéresse à plusieurs joueurs dont Arthur Masuaku ou encore Michaël Cuisance. Mais visiblement, on se dirige vers un statu quo pour l’actuel deuxième de Ligue 1.

Aussi bien dans le sens des départs que dans celui des arrivées, il y a désormais de grandes chances que cela ne bouge pas à l’Olympique de Marseille. Interrogé par L’Equipe et RMC, Jacques-Henri Eyraud s’est personnellement chargé de rassurer son entraîneur André Villas-Boas, lequel craignait que certains de ses cadres dont Morgan Sanson ou encore Kevin Strootman quittent le navire en plein cours de saison. Ce ne sera pas le cas, à moins d’une offre mirobolante, selon l’homme fort de l’exécutif marseillais.

« Il n'y aura pas de départ cet hiver sauf offre qu'on ne peut pas refuser » a expliqué le président de l’Olympique de Marseille, avant de poursuivre. « Affaiblir l'équipe n'est pas dans notre intention et ça ne l'a jamais été. On n'a pas parlé de son avenir cet été. On reste concentrés sur les mois qui viennent pour atteindre nos objectifs. Nous devons tous être derrière André Villas-Boas, un coach que j’ai choisi, pour qu’il parvienne à atteindre son objectif qui est de se qualifier pour la Ligue des Champions » a indiqué Jacques-Henri Eyraud. Voilà des propos qui rassureront le coach portugais de l’OM, mais également les supporters phocéens, inquiets après la sortie d’AVB la semaine passée devant les médias.