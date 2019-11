OM : Zéro discussion, Thauvin sur le départ au mercato 2020

Dans : OM.

Actuellement blessé après ses problèmes à la cheville au tout début de saison, Florian Thauvin espère revenir dans le courant du mois de janvier.

Une situation forcément délicate pour le champion du monde, qui ne pourra pas poursuivre sur la lancée de ses saisons précédentes avec l’OM, dont il était le meilleur buteur et le meilleur joueur offensif. En son absence, la formation provençale parvient à tenir la route, mais son retour est forcément très attendu. D’autant que sa blessure provoque une situation tendue dans les coulisses. En effet, il avait déjà été plusieurs fois question d’un nouveau contrat pour l’Orléanais, qui sera libre de quitter le club sans indemnités en juin 2021. Mais pour l’heure, aucune discussion ou négociation n’est en cours révèle L'Equipe. Il faut dire que le joueur aimerait prolonger avec une augmentation de salaire à la clé, ce qu’il est difficile d’accorder pour Jacques-Henri Eyraud, et ce pour deux raisons.

Tout d’abord parce qu’actuellement, Thauvin est tout de même empêtré dans des problèmes physiques qui l’empêchent d’être en bonne position pour négocier. Et ensuite car le président marseillais n'a pas le feu vert financier pour monter plus haut dans sa grille salariale, et permettre à Thauvin de rejoindre Payet et Strootman au sommet des gros gagneurs de l’OM. Dès lors, la solution sera-t-elle d’effectuer un transfert l’été prochain si jamais des clubs européens se présentent ? C’est une forte possibilité, même si on sera très loin des 80 ME espérés par JHE lorsque son ailier empilait les buts en 2018.