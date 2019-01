OM : Balotelli a signé, un ex du PSG s'emballe

Dans : OM, Mercato, PSG.

Ce mercredi 23 juillet, Mario Balotelli s’est engagé à l’Olympique de Marseille pour l’une des piges les plus courtes de l’histoire du club.

L’attaquant italien arrive hors de forme et tentera de rattraper son retard, et peut-être de marquer son premier but de la saison après une période de mutisme total avec Nice jusqu’à présent. Les supporters espèrent que le talent incontestable de l’ancien de Manchester City suffira à aider l’OM à remonter la pente. C’est aussi l’avis de Mickaël Madar, persuadé que Super Mario est l’homme qu’il faut à l’OM et que les dirigeants ont perdu beaucoup de temps et de points en ne parvenant pas à finaliser son arrivée au début de saison. Pour l’ancien buteur du PSG, Balotelli et Marseille, ça matche.

« Mieux vaut tard que jamais. Ils ont perdu six mois en attendant Mario Balotelli, en ne le faisant pas signer l’été dernier. C’est un joueur qui aurait pu leur rapporter beaucoup, il est fait pour ce club », a livré le consultant de Canal+, pour qui l’Italien peut réellement avoir un impact sur le jeu et les résultats de l’OM. C’est en tout cas le vœu des dirigeants en tentant ce qui est clairement un pari effectué en urgence.