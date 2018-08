OM : Zambo excite l'Angleterre, Eyraud s'en frotte les mains

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

A moins de 48 heures de la fin du mercato en Angleterre, la situation d’André-Franck Zambo-Anguissa fait beaucoup parler à Marseille.

Et pour cause, L’Equipe affirmait dans son édition de mardi que Zambo jouissait d’une excellente cote en Premier League. Une information confirmée par Le Phocéen, pour qui « plusieurs clubs britanniques ont répondu favorablement » quand Anguissa leur a été proposé par plusieurs émissaires et recruteurs. Quid de la position de l’Olympique de Marseille ? Toujours selon le média spécialisé dans l’actualité du récent 4e de L1, on se frotte les mains du côté de Jacques-Henri Eyraud…

« A l’heure où le club est surveillé par le fair-play financier, la plus-value éventuelle serait un beau signal. Surtout, la manne financière récupérée peut permettre au coach de faire venir un milieu de terrain plus complémentaire avec le reste de l’effectif » explique Le Phocéen, qui avance de nouveau le nom de Morgan Schneiderlin, en cas de départ du natif de Yaoundé. Pour rappel, l’international français partage les mêmes agents que Rudi Garcia et aurait déjà discuté avec l’Olympique de Marseille afin de rejoindre le club en cas de départ de Zambo-Anguissa. Jacques-Henri Eyraud, qui attend au minimum 20ME pour son milieu relayeur, sera rapidement fixé sur ce dossier...