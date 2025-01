OM ‍: Zalewski dans l'avion, c'est aujourd'hui ou jamais

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria a décidé de revenir à l'assaut de Nicola Zalewski et s'est rapproché de l'AS Roma ces dernières heures. C'est toutefois le joueur, courtisé par l'Inter Milan, qui va choisir son futur club.

Un mois après les premières rumeurs concernant l’intérêt du club pour Nicola Zalewski, l’OM est revenu à l’assaut de sa cible dans le rôle de piston gauche. Le mois de janvier a été plutôt long pour l’Italien d’origine polonaise, avec deux bouts de matchs disputés en 26 minutes de temps de jeu au total depuis le début de l’année. La question d’un départ ne se pose pas vraiment, puisque le joueur de la Roma ne souhaite pas prolonger et préférerait partir au plus vite. Une situation qui mis Pablo Longoria en alerte, et le président de l’OM a décidé qu’il était temps de passer la deuxième couche.

Il préfère l'Inter, mais c'est compliqué

Selon l’informateur Matteo Moretto, des « contacts positifs » ont eu lieu ces dernières heures entre l’OM et l’AS Roma pour un transfert comprenant le rachat de ses six derniers mois de contrat. Tout pourrait ainsi décanter dans une journée de mercredi qui pourrait être bien chaude pour Nicola Zalewski. En effet, ce dernier est également courtisé par l’Inter Milan, une destination qui le fait saliver. Mais le club lombard risque d’attendre jusqu’au dernier moment pour se décider, en fonction des départs dans son effectif. De plus, alors que l’OM envisage un transfert, l’Inter ne propose qu’un prêt avec option d’achat non obligatoire, ce qui va obliger l’Italien a prolongé avec la Roma avant d’éventuellement rejoindre l’Inter. Selon le journaliste de Relevo, c’est donc bien l’ailier de 23 ans qui aura son destin en mains dans les prochains jours, ce qui laisse l’OM en suspens face au souhait de l’international polonais.

Une situation que Pablo Longoria n’apprécie guère, et c’est bien pour cela que le club provençal souhaite être fixé à l’issue de la journée de ce mercredi, histoire de ne pas être à la merci d’un revirement de situation de la part de Nicola Zalewski.