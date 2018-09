OM : Yoann Riou supplie l'OM de recruter Balotelli en janvier !

Dans : OM, Ligue 1, OGCN.

Si la signature de Mario Balotelli à l'Olympique de Marseille a capoté lors du récent mercato, les rumeurs font de l'attaquant italien de Nice la cible possible de l'OM lors du prochain marché des transferts en janvier 2019. Pour Yoann Riou, il est évident que le club phocéen doit impérativement recruter Mario Balotelli, tant le cocktail Super Mario-OM sera détonnant et sportivement performant.

« Marseille est fait pour Balotelli, Balotelli est fait pour Marseille. A un moment la saison sera difficile pour l’OM et ils ont besoin de folie et Balotelli cela correspond tout à faire à ça. Il reste quand même sur deux saisons où il a marqué but sur but. Et on sait que c’est une histoire qui doit se faire, qui va se faire, qui devrait se faire parce que c’est le mariage parfait. Marseille et Nice ont joué aux couillons, c’est toi le coupable, non c’est toi, c’est trop facile de dire que c’est Raiola le coupable. Je pense qu’en janvier cela va arriver. Je me souviens qu’en 2012-2013, il n’est pas au mieux pendant six mois à Manchester City et il arrive au Milan AC où il fait quatre mois extraordinaires, il met 12 buts en 13 matches et qualifie Milan pour la Champion’s League. Même s’il m’a horrifié contre la Pologne, mais Balotelli tu as toujours envie de lui donner une centième dernière chance. L’OM ne peut pas faire une saison avec Mitroglou et Germain, surtout qu’il y a l’Europa League et la saison passée ok ils ont brillé en C3, mais au final ils finissent cinquièmes et ratent la Ligue des champions. Je veux voir Balotelli au Vélodrome pour nous enflammer », a lancé, sur la chaîne L'Equipe, un Yoann Riou exalté.