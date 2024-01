OM ‍: Yann M'Vila, le renfort mystère de Marseille ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille est en quête d'un milieu de terrain comme l'a confirmé Gennaro Gattuso. Et le profil de Yann M'Vila pourrait coller avec les ambitions de l'entraîneur de l'OM.

Yann M'Vila n'est pas du genre à se reposer pendant la trêve hivernale, car même s'il n'a actuellement pas de club, son contrat avec l'Olympiakos s'étant achevé l'été dernier, le milieu de terrain de 33 ans est actuellement en train de bosser avec un préparateur physique personnel comme il l'a montré sur les réseaux sociaux. Si récemment son nom a circulé du côté de l'Olympique Lyonnais, puisqu'il se prépare là-bas, c'est encore du côté de Marseille que son profil est évoqué en cette première semaine du mercato d'hiver 2024. Ce n'est pas la première fois que l'international tricolore est cité comme proche de l'OM, en novembre dernier, on avait déjà cité le milieu français pour remplacer éventuellement Valentin Rongier, blessé. Mais cela ne s'était pas concrétisé. Pourtant, la piste pourrait se réchauffer pour Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille ayant bien entendu le message envoyé par son entraîneur.

M'Vila en pole à l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Yann M'Vila 🃏 (@yannmvilaofficiel)

Très à l'affût du mercato de l'OM, Marwan Belkacem évoque directement la possibilité de la venue de Yann M'Vila à l'Olympique de Marseille, le milieu de terrain cochant de nombreuses cases. « Je mets une petite pièce sur Yann M'Vila en bout de piste (...) Une Last Dance de Yann M'Vila façon Lass vous prenez ? Ici, je tente largement sachant que ce serait un besoin pas forcément destiné à être indiscutable. L'un des plus gros talents à son poste depuis 10 ans, reste sur un bon passage en Grèce et s'est toujours adapté rapidos. Coche toutes les cases du profil cherché par la direction : à moindre coût, parle français, connaît le championnat et en plus expérience internationale », explique le spécialiste du mercato de l'OM. Bien évidemment, tout cela reste à confirmer, la situation étant très fluctuante du côté de Marseille en ce début du marché des transferts comme on l'a constaté avec le cas Lucien Agoumé. Pour Yann M'Vila, sa dernière expérience en France remonte à la saison 2020-2021, le milieu formé à Rennes avait alors quitté l'AS Saint-Etienne pour s'engager avec l'Olympiakos.