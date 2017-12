OM : Wilshere renfort surprise ? On connaît la réponse

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

A la recherche du complément idéal de Luiz Gustavo au mercato, l’Olympique de Marseille étudierait plusieurs pistes.

Récemment, il était notamment question d’un intérêt du club phocéen pour Thiago Mendes, pilier du LOSC depuis le début de la saison. Une autre rumeur plutôt inattendue faisait état d’un intérêt de l’OM pour Jack Wilshere. Titulaire face à Liverpool vendredi soir (3-3), l’international anglais ne semble pas (du tout) parti pour rester malgré sa situation contractuelle délicate. Pour rappel, le milieu de terrain des Gunners est en fin de contrat dans six mois.

« Je me sens bien et je le dis depuis longtemps, je veux jouer en Premier League. J'ai joué beaucoup de matches en Ligue Europa et j'ai pu me refaire une condition physique. J'ai été patient, j'ai réussi à jouer quelques matches. Je suis heureux et je veux rester dans l'équipe. Nous avons un programme chargé après Noël. Il y a beaucoup de matches nous aurons besoin de toute l'équipe, j'en suis content » a confié un Jack Wilshere absolument pas dans l’esprit d’un départ à quelques jours de l’ouverture du marché des transferts. Au plus grand regret des dirigeants de l’Olympique de Marseille, qui avaient flairé le bon coup.