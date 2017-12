L’OM qui grille le PSG au mercato, c’est possible ?

Dans : Mercato, OM, LOSC, PSG.

En grande difficulté au classement et sur le plan financier, le LOSC a besoin de vendre sans trop s’affaiblir pour poursuivre un projet qui semble à l’heure actuelle bien mal embarqué.

Un gros départ est donc plus que jamais envisageable parmi les nombreux joueurs recrutés par Lille l’été dernier. Et Thiago Mendes, qui s’est montré actif et intéressant ces dernières semaines, est dans le viseur de plusieurs cadors de Ligue 1. Le PSG l’a en effet ciblé comme un joueur capable de compléter son entrejeu avec un coût moins exorbitants que certains de ses compatriotes dans des clubs plus côtés. Pour le moment, Antero Henrique se garde cette possibilité sous le coude, le directeur sportif parisien ayant aussi l’intention de boucler d’abord une ou deux ventes avant de se concentrer sur les achats.

Un timing qui pourrait profiter à l’OM annonce L’Equipe. Le quotidien sportif décrit des contacts entre l’entourage du joueur et la direction olympienne, tandis que Jacques-Henri Eyraud a botté en touche quand il a été interrogé sur un éventuel effort pour faire venir le Brésilien, expliquant qu’il s’agissait en effet « d’un très bon joueur ». Recruté pour 9 ME, l’ancien de Sao Paulo a désormais une valeur qui dépasse assez nettement les 10 ME, et pourrait ainsi renflouer les caisses du LOSC. Le club nordiste devrait aussi, vue sa situation financière, ne pas avoir beaucoup de marge pour négocier, et c’est ce dont pourrait profiter l’OM en tentant ce joli coup cet hiver.