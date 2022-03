OM : William Saliba, vers un coup de théâtre ?

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'avenir de William Saliba n'est pas aussi simple qu'il n'y parait. Le joueur hésite à faire le forcing pour rester à l'OM.

Parmi les joueurs réguliers de l’OM cette saison, William Saliba se trouve en très bonne place. Le défenseur central est un titulaire indiscutable et il enchaine les matchs avec constance. Les supporters d’Arsenal se sont même mis à suivre la Ligue 1 pour confirmer les bons échos arrivés de Provence, et ils sont désormais impatients de voir évoluer l’ancien de l’ASSE dans leur équipe la saison prochaine. Mais l’OM ne l’entend pas forcément de cette oreille. S’il n’y a aucune option d’achat dans le contrat de prêt, Pablo Longoria espère bien négocier avec les Gunners pour récupérer définitivement le défenseur central, quitte à faire un gros effort financier. Car le potentiel de Saliba est impressionnant, et le voir mener la défense de l’OM en Ligue des Champions, si les Marseillais y parviennent, est clairement un rêve sur la Canebière.

Arsenal ouvert à une vente à 30 ME

Football London fait ainsi le point sur ce dossier plus chaud qu’il n’y parait. Car si le joueur a envie de revenir et de s’imposer à Arsenal, il voit bien que la paire composée de Gabriel et de Ben White donne satisfaction, et risque de le reléguer sur le banc des Gunners. De quoi le faire hésiter, alors que son avis aura tout de même son importance en fin de saison. Résultat, Edu, le directeur sportif d’Arsenal, laisse la porte ouverte, à condition de récupérer au moins les 30 millions d’euros mis pour acheter l’international espoirs à l’AS Saint-Etienne. De son côté, le manager Mikel Arteta demeure partagé dans ce dossier, et ne semble pas vouloir tout tenter pour convaincre Saliba de revenir à Londres. Toutefois, malgré la volonté de l’OM de faire un effort, tout pourrait tomber à l’eau si jamais l’interaction de recrutement était confirmée dans les prochains mois. Mais en tout cas, pour Football London, le retour du joueur à Arsenal n’est pas si évident que cela, surtout que Saliba se plait beaucoup à Marseille, à condition aussi d’y jouer la Ligue des Champions la saison prochaine.