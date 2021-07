OM : Wass et Valence ont une offre de Marseille !

Dans : OM.

Le président de l'Olympique de Marseille a confirmé qu'une offre avait été transmise pour essayer de faire venir Daniel Wass. Pablo Longoria attend la réponse des dirigeants de Valence.

S’il multiplie les opérations depuis le début du mercato, Pablo Longoria a également pris l’habitude de s’exprimer sur ce sujet, sans cacher totalement ses intentions. Ce lundi, le patron de l’OM a reconnu qu’il s’était activé concernant Daniel Wass, le latéral droit de Valence. Un joueur que Pablo Longoria connaît bien et qu’il souhaite faire venir dans l’effectif de Jorge Sampaoli, sachant que l’international danois est également capable d’évoluer au poste de milieu de terrain, ce qui est un vrai plus. Cependant, le dirigeant marseillais admet que le dossier du joueur de 32 ans n’est pas simple, car à un an de la fin de son contrat avec le club espagnol, Daniel Wass peut être tenté par une prolongation à Valence.

Pablo Longoria ne veut donc pas s’emballer, et il laisse du temps au joueur danois, récent demi-finaliste de l’Euro, et à son club, mais prévient qu’il a déjà avancé ses pions. « J'ai un immense respect pour Daniel Wass, que j'ai côtoyé dans ce club, et l'institution Valence. Il y a un intérêt, démontré au joueur et transmis à Valence. Mais ce sont des négociations difficiles, avec un joueur en fin de contrat en juin 2022. Valence a essayé une prolongation de contrat. Il faut attendre sur ce mercato pour voir les différentes possibilités d'une opération », a fait remarquer le président et responsable du mercato de l’Olympique de Marseille. La balle est dans le camp du joueur et de Valence, mais l'OM a bien balisé le terrain concernant celui qui pourrait être le neuvième renfort du club phocéen lors de ce mercato.