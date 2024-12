OM ‍: Longoria se place dans les instances mondiales

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria, déjà très présent en France et en Europe dans les commissions et conseils, se retrouve désormais à la FIFA.

Présent au sein de la Ligue (LFP) et en Europe (UEFA) ainsi que membre du conseil d’administration de l’ECA, l’union des clubs, Pablo Longoria continue de se placer dans les hautes instances du football. Ce jeudi après-midi, l’OM a annoncé que son président était désormais présent dans la task force de la FIFA dédiée au bien-être des joueurs. Autant dire que le dirigeant espagnol va avoir du travail car la grogne grimpe chez les joueurs, avec l’ajout de plusieurs compétitions ces dernières années, sans que cela ne fasse sourciller grand monde. La Coupe du monde des clubs est le dernier exemple en date, puisque cette compétition va se disputer pendant les vacances habituelles des joueurs.

Une task force digérée par Arsène Wenger

« Dirigé par Arsène Wenger, directeur de Développement du football mondial de la FIFA, ce groupe a pour objectif de réfléchir à la mise en œuvre de protections efficaces pour les joueuses et les joueurs, en prenant en compte les réalités opérationnelles, médicales, réglementaires et juridiques. Il fournira également des recommandations basées sur les dernières recherches scientifiques menées sur le bien-être physique et mental des joueurs », explique ainsi l’OM pour qui son président Longoria va pouvoir apporter des bonnes choses au monde du football, et pas seulement au club olympien.