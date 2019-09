OM : Wanyama, Rafinha, Marseille enflamme le mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Ces dernières heures, Luiz Gustavo s’est considérablement rapproché de Fenerbahçe. En effet, un accord est proche d’être trouvé entre le club turc et l’Olympique de Marseille, moyennant environ 7 ME. Un départ qui devra rapidement être compensé par Andoni Zubizarreta, lequel a fait de Valentin Rongier sa cible prioritaire au milieu de terrain. Problème : les exigences du FC Nantes restent, pour l’instant, trop hautes pour Marseille. C’est ainsi que selon RMC, Andoni Zubizarreta commence à regarder ailleurs. Et deux noms clinquants figureraient dans le viseur de l’Espagnol.

Le club provençal ciblerait notamment Victor Wanyama, titulaire en début de saison dernière à Tottenham et qui a perdu sa place au profit de Moussa Sissoko et de Tanguy Ndombele à Londres. Pour le puissant milieu de terrain kenyan, l’OM solliciterait un prêt. C’est également via cette formule que l’Olympique de Marseille songe à s’offrir Rafinha, le milieu relayeur du FC Barcelone, totalement barré par la concurrence de Busquets, De Jong, Arthur ou encore Rakitic en Catalogne. Reste maintenant à savoir si ces deux pistes seront approfondies, ou si l’OM parviendra à boucler le dossier prioritaire de l’été, à savoir celui menant à Valentin Rongier…