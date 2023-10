OM ‍: Walid Acherchour attaque les haters d’Aubameyang

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très critiqué après le match de l’OM à Nice samedi soir, Pierre-Emerick Aubameyang est en danger après la belle prestation réalisée par Vitinha face à l’AEK Athènes jeudi soir en Europa League (3-1).

Qui sera le numéro neuf de l’Olympique de Marseille dimanche soir au Vélodrome contre l’Olympique Lyonnais ? Le doute est total et à l’heure qu’il est, Gennaro Gattuso lui-même n’a peut-être pas la réponse. Titulaire indiscutable depuis la prise de fonctions de l’entraîneur italien, Pierre-Emerick Aubameyang a signé un doublé contre l’Ajax Amsterdam et a marqué face au Havre en Ligue 1. Mais le Gabonais n’a pas pesé sur la rencontre à Nice et a même raté un face à face avec Marcin Bulka à 0-0.

Vitinha a marqué des points contre Aubameyang

Sur le banc pour la première fois de l’ère Gattuso contre l’AEK Athènes, « PEA » a vu Vitinha briller à sa place avec un but, un penalty obtenu et un carton rouge provoqué. De quoi sérieusement se demander si le Portugais ne sera pas titulaire contre l’OL dimanche lors de la 10e journée de Ligue 1. Quoi qu’il en soit, il convient de rappeler que Pierre-Emerick Aubameyang n’est pas la fraude vendue par certains de ses haters selon Walid Acherchour, lequel a volé au secours du n°10 de l’OM.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pierre-Emerick Aubameyang (@auba)

« La concurrence peut être bénéfique pour l’OM et pour les deux joueurs, si on me dit que Vitinha joue la coupe d’Europe et Aubameyang le championnat, ou l’inverse. Maintenant, je suis le premier à être déçu par Aubameyang sur certains matchs. Son match à Monaco n’est pas bon du tout, contre Nice tu ne le vois pas, il a une grosse occasion à 0-0, on dit que c’est Balerdi qui tue le match mais pour moi c’est plutôt Aubameyang » a analysé Walid Acherchour avant de prendre la défense de l’ancien attaquant de Chelsea ou encore d’Arsenal et du FC Barcelone.

Walid Acherchour refuse d'enterrer Aubameyang

« Maintenant, cela reste un attaquant qui a un CV de grande classe, qui peut faire la différence sur un coup. Vitinha fait beaucoup d’efforts, contre l’AEK il est récompensé et bravo à lui. Maintenant, il reste assez limité techniquement et assez rustre. Aubameyang, c’est un peu mieux et pourtant, je ne te parle pas de Kün Agüero » a commenté Walid Acherchour, qui attend beaucoup plus de Pierre-Emerick Aubameyang mais qui rappelle que l’attaquant de l’OM a des statistiques honorables toutes compétitions confondues avec 5 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison. Il faut maintenant que l’ancien Stéphanois soit plus efficace en Ligue 1, la compétition où il brille le moins en 2023-2024.