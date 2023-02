OM : Vitinha sous pression, il met les choses au clair !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a frappé fort en recrutant Vitinha pour 32 ME. Un montant vertigineux que Pablo Longoria a défendu, tandis que l'attaquant portugais a expliqué que cela ne le dérangeait pas le moins du monde.

A la lutte avec les clubs anglais, en dehors de Chelsea qui est hors-concours, l’Olympique de Marseille a réussi un mercato particulièrement ambitieux. La dernière touche a beaucoup fait parler puisque l’OM a cassé sa tirelire pour faire venir Vitinha en provenance de Braga. L’attaquant portugais a coûté très cher, 32 millions d’euros, ce qui en fait le joueur le plus onéreux de l’histoire du club provençal. Etonnant pour un attaquant de 22 ans, qui évoluait encore en D3 il y a un an, et ne compte aucune sélection avec son pays. Un prix supérieur au moment de sa clause libératoire, afin de convaincre Braga de lui céder un élément qui avait affiché sa préférence à l’OM, mais était aussi ardemment courtisé par plusieurs clubs de Premier League.

Longoria donne une leçon de mercato

Ce jeudi, Pablo Longoria tenait une conférence de presse afin de présenter son nouveau numéro 9. Et le président olympien a tenté de donner une petite leçon de mercato aux journalistes, expliquant qu’il ne fallait surtout pas s’attarder sur les 32 millions d’euros, mais plutôt sur les leviers financiers que l’OM avait été capable de lever afin de boucler un tel recrutement. « Je suis toujours surpris qu'on parle toujours du prix d'un joueur avec les montants des transferts. Il faut prendre en considération le salaire, la durée du contrat. C'est complexe. Il faut tenir compte de la trésorerie, savoir en combien de temps on paie les joueurs. Il y a la masse salariale à stabiliser, les prix de vente, savoir à quel moment les clubs paient les joueurs. On n'a pas changé de dimension. On fait du football avec les moyens à disposition. On a fait notre calcul pour chercher à renforcer l'effectif en jouant sur la trésorerie, sur la capacité d'amortissement, sur les salaires des joueurs pour avoir une situation économique au 1er février identique à celle du 31 décembre. On pense avoir renforcé l'effectif. C'est donc une indication économique positive », a livré Pablo Longoria qui tient bien à faire savoir qu’il n’a joué avec la santé financière de l’OM sur un simple pari très coûteux.

🔙 Retour sur 𝒍𝒂 𝒋𝒐𝒖𝒓𝒏𝒆́𝒆 𝒅𝒆 𝒇𝒐𝒍𝒊𝒆 de Vitinha entre Braga🇵🇹 et Marseille pour venir embrasser la tunique olympienne 🔵⚪️ pic.twitter.com/okEd5Vi0TZ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 2, 2023

De quoi rassurer également Vitinha, qui sait bien qu’il se voit coller une étiquette de grand attaquant avec le montant de ce transfert. Le joueur vient de disputer ses premiers entraînements, et accepte l’énorme attente qui entoure son arrivée. « Je connais la pression qui existe ici. C’est une raison pour laquelle j’ai choisi de venir ici. Je suis prêt à donner mon maximum. Ils ont fait leur maximum donc c’était un choix facile . Ils ont tout fait jusqu’à la signature, j’espère aider le club à atteindre ses objectifs. Le prix ? Ce n’est pas du tout quelque chose de difficile. Je ressens une énorme fierté. Un club qui donne tant pour un joueur, un club qui a tellement voulu que je vienne, c’est une grande fierté. Ce club est vraiment historique. Pour les supporters, ce que je veux, c’est de répondre à leurs exigences, je veux qu’ils soient satisfaits », a lancé Vitinha, qui va désormais devoir joindre la parole aux gestes. A commencer par ce dimanche dans le Vélodrome, avec un bouillant choc face à Nice, qui vient de s’imposer à Lens. Même si le buteur portugais n’est pour le moment pas prévu pour débuter comme titulaire, son apparition sera très attendue.