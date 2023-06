OM ‍: Vitinha moqué, Tudor et les joueurs s’y mettent aussi

Dans : OM.

Recruté pour 32 millions d’euros en janvier dernier, Vitinha n’a pas répondu aux attentes pour ses débuts à l’Olympique de Marseille. L’attaquant portugais n’est pas épargné par les critiques et moqueries, y compris en interne.

Planté par Marcelo Gallardo, Pablo Longoria s’est immédiatement relancé en quête d’un nouvel entraîneur. Le président de l’Olympique de Marseille a fait du Lillois Paulo Fonseca sa nouvelle priorité, sans écarter la piste menant à Marcelino. Une chose est sûre, c’est que le successeur d’Igor Tudor devra coller au profil défini par le patron, et décrit par Grégory Schneider.

« Tu ne t'occupes pas des transferts, a expliqué le chroniqueur d’Europe 1. De toute façon tu es là pour un temps court, donc tu peux secouer les mecs, tu peux les rudoyer puisque tu seras parti au bout de huit-dix mois. Tu peux brûler tes vaisseaux assez vite, le profil c'est ça. » Autre paramètre à prendre en compte, la volonté de conserver un jeu vertical. « Globalement, il faut de meilleurs joueurs pour jouer un football de possession que pour jouer un jeu de transition », a commenté le journaliste.

« Ils sentaient qu'il fallait réduire la voilure parce que c'étaient les ordres de McCourt, ils avaient la plus grosse masse salariale de leur existence. Donc Tudor allait avec cette paupérisation des joueurs, a poursuivi Grégory Schneider. C'est plus athlétique, ça envoie, c'était un peu le projet. Donc Longoria fait son marché, tu pars des joueurs, tu te demandes quel entraîneur pourrait les cornaquer. Et ça dure un an et tu changes tout, tu sors 14 mecs, tu en fais venir 13. » Sauf que le plan a échoué avec le recrutement de l’attaquant Vitinha, moqué au sein du club phocéen.

Les joueurs se moquent de Vitinha

« Ça n'est pas passé, parce que s'ils n'ont pas fini deuxièmes, c'est parce qu'ils ont raté leur mercato d'hiver, a constaté le spécialiste. Ils se sont plantés sur Vitinha. A un moment donné, il va falloir arrêter la plaisanterie. Intéressez-vous à ce que ses coéquipiers en pensent, ceux qui s'entraînent avec lui. Vous auriez des surprises... Ça rigole. Demandez à un mec comme Veretout, on peut demander à Payet. Ils se sont aussi plantés sur Malinovskyi, et si tu ne te plantes pas sur ces deux joueurs, peut-être que tu es devant Lens. Tudor dit que si Vitinha lui met les sept-huit buts sur la demi-saison, ce n'est pas la même chose. » L'erreur de casting a coûté très cher.