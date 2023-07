JuL et l'OM, 1 million d'euros pour ce mariage

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Fan incontesté de l'Olympique de Marseille, JuL est une figure emblématique de la cité phocéenne. Fier représentant du peuple marseillais, le rappeur et son label sont de nouveau liés avec l'OM.

Au début d'année 2023, D'Or et de Platine, le label de JuL, annonçait un partenariat inédit avec l'OM. Présent sur la manche du maillot phocéen, le rappeur était devenu un sponsor officiel de la formation olympienne. Une immense fierté pour JuL qui revendique dans ses chansons depuis plusieurs années, son attachement indélébile envers son club de cœur. Six mois de bonheur plus tard, le temps est aux changements pour Marseille qui rêve toujours de retrouver de sa superbe. Et, l'artiste reste plus que jamais lié à l'unique équipe française à avoir remporté la Ligue des Champions. Dans un communiqué, l'OM, a annoncé que ce partenariat avec D'Or et de Platine était prolongé pour l'ensemble de la saison 2023/2024.

JuL prolonge avec l'OM pour une saison supplémentaire

« Nous sommes très heureux de donner une nouvelle dimension à ce partenariat, qui démontre la capacité de l’OM à rassembler et engager des références de notre territoire autour du club. Avec le soutien de Jul et son label d’Or et de Platine, nous continuons de renforcer le lien avec notre communauté » a déclaré Pedro Iriondo, directeur général de l'OM. D'Or et de Platine sera donc sur la tunique phocéenne pour une saison complète avec l'objectif de ramener un titre aux supporters marseillais. L'OM devra également réussir à se qualifier pour la Ligue des Champions avec un troisième tour préliminaire de C1. Le match aller sera le 8 ou 9 août 2023 tandis que le retour sera le 15 août.

JuL lâche un million d'euros pour l'OM

Pour ce partenariat, on évoque un montant dépassant le million d'euros, sachant que la boite de JuL avait déjà payé 600.000 euros pour s'offrir la manche du maillot marseillais, soit près de 30.000 euros par match. Pour le natif du 12e arrondissement de Marseille, ce rêve a un prix, mais il n'empêchera pas le rappeur phocéen de dormir, chacun de ses disques étant un triomphe.