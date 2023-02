OM : Vitinha et Ounahi out, Riolo prend Longoria à la gorge !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM a perdu du terrain sur le PSG, mais reste devant Monaco et Lens au classement de Ligue 1. Cependant, des questions se posent sur le recrutement fait en janvier dernier, deux joueurs marseillais étant déjà sur la sellette.

L’Olympique de Marseille veut rapidement tourner la page après la grosse déconvenue vécue dimanche soir par 65.000 supporters au Vélodrome face au PSG. Et pour cela il n’y a rien de mieux que le quart de finale de la Coupe de France à jouer mercredi dans un stade qui sera encore une fois comble, même si l’adversaire ne sera pas le Paris Saint-Germain, mais le FC Annecy, actuel 10e du classement de Ligue 2. Cependant, il y a des questions que l’OM ne peut pas évacuer aussi rapidement, et notamment lorsque c’est Daniel Riolo qui les pose. Le journaliste de RMC, qui ne masquait pas son admiration pour le jeu pratiqué par l’équipe d’Igor Tudor, ne comprend pas comment Marseille a totalement déjoué face à Kylian Mbappé. Et surtout il a pointé du doigt le récent mercato d’hiver réalisé par Pablo Longoria, deux joueurs suscitant le doute.

Deux renforts qui ne renforcent pas l'OM

6️⃣5️⃣8️⃣9️⃣4️⃣👤

Un 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐝’𝐚𝐟𝐟𝐥𝐮𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 et un nouveau 𝐜𝐡𝐞𝐟-𝐝’𝐨𝐞𝐮𝐯𝐫𝐞 en tribunes pour #OMPSG ! 🌋

Merci à vous la #TeamOM 💙 pic.twitter.com/9kTJHcFBU2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 27, 2023

Au moment du coup d’envoi, Azzedine Ounahi et Vitinha étaient sur le banc de touche du Vélodrome, et pour Daniel Riolo, il est légitime de se demander pourquoi ces deux renforts ont si peu de temps de jeu. Notamment Vitinha, entré à la 81e à la place d’Alexis Sanchez face au PSG alors que le sort du match était déjà scellé depuis longtemps. « On est le 27 février, et il va quand même falloir poser la question de Vitinha. Ils ont dépensé 30 millions d’euros pour le recruter et tu ne le vois pas la première semaine OK. Mais il est venu pour quoi en fait ? Il y a un problème ? Ils se sont aperçus à l’entraînement que c’était une banane ? Je suis quand même très étonné de ce qui est en train de se passer avec ce joueur. Et c’est pareil pour Ounahi, les deux recrues ne sont quasiment pas utilisées », a fait remarquer le journaliste de RMC, qui se demande si sur ce coup-là Pablo Longoria ne s’est pas raté dans les grandes largeurs. L’avenir dira si Daniel Riolo a vu juste.