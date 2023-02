OM-PSG : Mbappé et Messi foudroient Marseille !

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

25e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - Paris Saint-Germain : 0-3.

Buts : Mbappé (25e, 55e) et Messi (29e) pour le PSG.

Grâce au talent de ses stars Kylian Mbappé et Lionel Messi, le Paris Saint-Germain n’a fait qu’une bouchée de l’Olympique de Marseille dans le Classique de la Ligue 1 (3-0).

Deux semaines et demi après avoir sorti le PSG de la Coupe de France, l’OM retrouvait Paris au Vélodrome avec l’ambition de faire la même chose pour relancer complètement la course au titre en L1. Sauf que malgré la sortie sur blessure de Kimpembe (13e), c’est le PSG qui frappait en premier ! Sur une contre-attaque éclair, Messi trouvait en profondeur Mbappé, qui devançait Rongier et Bailly pour ajuster Pau Lopez d’un tir croisé du droit (0-1 à la 25e). Une ouverture du score pas sans suite, sachant que sur un centre à ras-de-terre venu d’ailleurs, Mbappé offrait le break à Messi (0-2 à la 29e). Après avoir climatisé le Vélodrome, Messi ratait un but tout fait (34e), et Mbappé perdait son duel face à Pau Lopez (39e). Juste avant la pause, Alexis Sanchez était tout proche de réduire l’écart mais Donnarumma claquait parfaitement le coup-franc du Chilien (45e+3).

Au retour des vestiaires, Marseille tentait de se relancer avec Alexis Sanchez (53e). Mais Mbappé, encore lui, tuait tout suspense d’une volée croisée du gauche suite à une louche de Messi (0-3 à la 55e) pour inscrire son 200e but sous le maillot du PSG et égaler ainsi le record de Cavani. Malgré ce coup de massue, l’OM ne lâchait pas et se procurait une double occasion par l’intermédiaire de Sanchez et de Kolasinac, mais Donnarumma se montrait encore une fois impassable (65e), comme face à Vitinha en toute fin de match (90e). Grâce aux parades de son gardien italien, le PSG bouclait donc ce Classique avec un clean-sheet (3-0).

Avec ce succès dans ce rendez-vous ô combien important, le club de la capitale fait un énorme pas vers le titre de champion de France, vu que les hommes de Christophe Galtier ont maintenant huit points d’avance sur ceux d’Igor Tudor. Outre la deuxième place, qui sera contestée par Monaco ou Lens, l’OM doit désormais tout mettre sur la Coupe de France pour espérer gagner un trophée, vu qu’en L1, l’espoir s’est sûrement envolé ce dimanche soir au Vélodrome…