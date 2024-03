OM ‍: Virer Gattuso, quel courage chez Longoria

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Très critiqué à l'Olympique de Marseille pour son manque de stabilité, Pablo Longoria subit la foudre de certains supporters. Mais son courage a également été salué au moment de se séparer de Gennaro Gattuso.

Au moment de licencier Gennaro Gattuso pour offrir les commandes de l'OM à Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria a été particulièrement critiqué. Finalement, les débuts de l'ancien adjoint de Laurent Blanc sont très bons. Licencié au bon milieu de la CAN, le technicien français a très bien rebondi à Marseille. Néanmoins, les supporters phocéens soulignent un manque d'équilibre au sein du club olympien, à cause de Pablo Longoria qui change trop souvent d'entraîneur. Entre Igor Tudor, Sampaoli, Marcelino et les coachs intérimaires, l'OM est systématiquement chamboulé. Mais là où quelques fans voient un manque de stabilité, Benjamin Courmes préfère souligner le courage du président espagnol qui a été capable de se séparer de Gennaro Gattuso lorsque l'équipe n'y arrivait plus.

L'OM en manque de stabilité ? Il félicite Longoria pour son courage

"Longoria n 'a pas peur de prendre des décisions quand il doit trancher il tranche" #OM #TeamOM #MercatOM

« Ce que je voulais dire par rapport à Longoria, c'est qu'on lui reproche de changer beaucoup de choses, dont un énorme turnover d’entraîneurs et de joueurs. Mais s'il n’y a pas encore une fois ce changement, s'il ne prend pas cette décision de changer d’entraîneur, peut-être qu’un autre président ne l’aurait pas fait, il se serait peut-être dit, on a déjà changé 3 fois d’entraîneur, si j’en prends un 4e, cela va être ma responsabilité. Longoria ne s’est pas posé cette question-là, il l’a fait. Longoria n'a pas peur de prendre des décisions quand il doit trancher, il tranche » a affirmé le journaliste du média Football Club de Marseille. Très proche de quitter l'OM en début de saison après les incidents à la Commanderie, Pablo Longoria est finalement resté malgré la tempête et assume ses décisions parfois difficiles à prendre, avec un certain courage.