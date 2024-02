OM ‍: Viré ou pas, Ndiaye a trois mois pour sauver son emploi

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Illiman Ndiaye est l'une des plus grosses déceptions du mercato estival 2023 de l'OM. L'attaquant de 23 ans est sous pression, et Marseille sera sans pitié s'il n'apporte pas plus.

Pour Iliman Ndiaye l'acclimatation à Marseille ne se fait pas dans la douceur. S'il est arrivé de Sheffield avec un statut d'idole l'été dernier, tant il avait affiché dès son plus jeune âge son désir de jouer à l'OM, la chute est rude pour le natif de Rouen. Malgré sa bonne volonté, l'attaquant international sénégalais n'arrive pas à trouver sa place au sein de l'équipe de Gennaro Gattuso. Vendredi, contre Metz, celui pour qui Pablo Longoria a dépensé 20 millions d'euros a touché le fond, obtenant même une terrible note de 2,5 sur 10 dans La Provence avec la mention « inutile » à côté de sa prestation. On l'a vu avec Vitinha, la patience du président de l'Olympique de Marseille a des limites, quel que soit le prix d'un joueur. Et Iliman Ndiaye n'échappera pas à cette méthode de gestion.

Ndiaye a grillé ses jokers avec l'OM

Dans le quotidien régional marseillais, on s'est penché sur le cas Iliman Ndiaye. Tout le monde semble d'accord pour dire que sa signature et l'enthousiasme délirant à Marseille ont probablement mis une énorme pression sur les épaules d'un attaquant qui sortait d'une grosse saison, mais en D2 anglaise. Tout cela est évidemment compliqué à gérer pour le joueur de 23 ans, qui voit que match après match, il n'arrive pas à emballer un Vélodrome qui est pourtant prêt à s'enthousiasmer pour lui. Et Ludovic Ferro, journaliste de La Provence, le dit très clairement, la dernière partie de la saison est désormais cruciale pour Iliman Ndiaye s'il veut continuer sous le maillot de l'OM.

𝗜𝗹𝗶𝗺𝗮𝗻 𝗡𝗱𝗶𝗮𝘆𝗲, 𝗱𝘂 𝗿𝗲̂𝘃𝗲 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗿𝗲́𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲́ 💭



Le milieu offensif sénégalais 🇸🇳 rejoint l’OM en provenance de Sheffield United#OdysséeMassalia 🏛️🔵⚪️ pic.twitter.com/WIsBgH0uBQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 1, 2023

« S'il reste en échec, il se retrouverait quasi automatiquement sur la liste des trans­ferts (plusieurs écuries anglaises gardent un œil sur lui, dont Crystal Palace et Everton). Ainsi va la vie dans un club où il est décidément compliqué de s’imposer. Il a trois mois pour prouver qu'il a le niveau et le mental pour réus­sir dans le club qui le fait rêver. Et effa­cer un premier semestre qui n’a convaincu personne », prévient notre confrère. Il serait tout de même bien triste qu'en un an on passe de la gare Saint-Charles à l'aéroport de Marignane et un vol retour vers l'Angleterre pour le joueur de 23 ans.