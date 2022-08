OM : Milik saqué de Marseille, l'idée n'est plus si folle

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire à la pointe de l’attaque de l’OM dimanche contre Reims (4-1), Arkadiusz Milik ne s’est pas vraiment mis en évidence.

Associé à Gerson et à Cengiz Ünder en attaque, l’international polonais a pesé sur la défense du Stade de Reims. Néanmoins, les supporters de l’Olympique de Marseille attendent davantage d’un attaquant tel qu’Arkadiusz Milik. Et pour cause, l’ancien buteur de Naples ne s’est pas créé la moindre occasion en 60 minutes passées sur le terrain, un rendement qui tranche avec celui de son remplaçant Luis Suarez. En l’espace d’une demi-heure, le Colombien a tiré sept fois et a inscrit un doublé pour sa grande première avec l’OM en match officiel. Très vite, Arkadiusz Milik pourrait devenir un problème pour Igor Tudor selon Walid Acherchour, lequel reste très sceptique sur le rendement du Polonais après cette première journée de Ligue 1. Milik pourrait être d’autant plus menacé que cette semaine, un certain Alexis Sanchez est attendu à Marseille.

Milik, un rendement qui interroge à l'OM

« L’année dernière on me disait que Sampaoli était un grand fou de ne pas mettre Milik sur le terrain. Moi je suis désolé mais par rapport à son rendement et à ce qu’il coûte par mois, je suis déçu. Dans sa complémentarité avec les autres et dans sa capacité à se créer des occasions, je suis vraiment très déçu. En plus son concurrent arrive (Luis Suarez), il joue 30 minutes et il met un doublé. Dans le jeu de Tudor avec du pressing, etc, je suis ne pas certain que Milik soit l’attaquant de l’OM le plus adapté. On considère souvent Milik comme l’un des meilleurs attaquants de Ligue 1 mais à un moment, il va falloir qu’il le montre. L’année dernière il a marqué mais contre qui ? Je suis un peu déçu » a livré le consultant de RMC, déçu par Arkadiusz Milik et qui commence à très sérieusement douter des capacités de l’attaquant de l’OM, lequel était remplaçant la saison dernière sous la houlette de Jorge Sampaoli.